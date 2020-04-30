Пандемія здасться квіточками порівняно з тим, що чекає Одеську область попереду

До 90% урожаю загине на півдні регіону внаслідок аномальної посухи.

Таку заяву зробив голова облради Сергій Паращенко під час візиту в Ренійський район, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласної ради.

«Регіон, який протягом багатьох років був лідером по вирощуванню ячменю, озимого ріпаку та гороху, сьогодні зіткнувся з втратою від 75 до 90 відсотків врожаю», - заявив він.

У зв'язку з цим облрада підготував ще одне звернення до центральних органів влади щодо негайного реагування на ситуацію аграрному секторі.

Нагадаємо, що в деяких населених пунктах Одеської області мешканцям навіть заборонили поливати городи артезіанською водою.

Ситуація склалася така, що рівень грунтових вод в артезіанських свердловинах істотно із-за цього у багатьох населених пунктах ввели заборону на використання такої води для поливу городів. Приміром, відповідне рішення ухвалили в Староказацкой об'єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району.

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