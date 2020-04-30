В Одесі поліція затримала підозрюваного в підпалі Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату

Ним виявився колишній послушник монастиря Юрій Т 1971 року народження, в даний час бездомний. Про це виданню « Думська » розповіло джерело в Нацполиции.

Чоловік зізнався у скоєному злочині. Мотиви його дій з'ясовуються.

Наголошується, що затриманому повідомлено про підозру у частині 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, пожежа в монастирі сталося в ніч на 24 квітня.

Десять пожежних розрахунків боролися з вогнем в господарській будівлі, яку вдалося загасили тільки до ранку. За справу взявся навіть один з священик, він допомагав рятувальникам гасити полум'я і зламав ногу. Він був госпіталізований в лікарню. Інших постраждалих під час пожежі немає.

Священики повідомляли, хтось кинув кілька пляшок із запальною сумішшю в бік монастирських машин Toyota Hiace і ВАЗ-2107 і зник.

В результаті пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі.

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