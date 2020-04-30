В Одеській обласній лікарні виявили цілі зграї тарганів

Неприємні кадри з'явилося в Telegram-каналі «Одеса INFO», передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

Умови у медичному закладі налякають навіть невибагливого пацієнта. На відео відображено, як у палаті і санвузлі бігають табуни тарганів.

Безліч комах помітили навіть на раковині, яка знаходиться в палаті.

Раніше ми вже писали, в яких нестерпних умовах змушені лікуватися пацієнти Одеської дитячої обласної лікарні.

Так, наприклад, в одній з палат бігають миші.

Швидше за все, мама одного з малюків зняла гризуна, який не боячись людей бігає по підлозі в палаті. Миша перекусила, а потім сховалася під розірваним лінолеумом.

Також ми писали, новий сучасний корпус одеської інфекційної лікарні перетворили на казарму для бійців Нацгвардії, які охороняють цей медзаклад.

Як виявилося, реконструйовані корпуси, в яких, до всього іншого, знаходиться дитяче відділення, так і не змогли прийняти хворих через корупційної схеми одеських чиновників.

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