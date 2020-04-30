49-річний місцевий депутат випав з вікна однієї із багатоповерхівок Одеси
Про це повідомляє Укрінформ.
Повідомляється, що трагедія сталася сьогодні вдень, 30 квітня.
Під вікнами багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного було знайдено тіло 49-річного місцевого жителя. Ним виявився депутат Фонтанського сільської ради, який вистрибнув з балкона на 13 поверсі.
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Наголошується, що силовики почали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
Інший депутат Фонтанського сільської ради Сергій Колодяжний також розповів, що напередодні самогубства в сільраді проводили обшуки.
Він також припустив, що загиблому "могли допомогти піти з життя.
"Сьогодні в Фонтанському сільській раді відбувся ряд подій. Одне з них трагічна. Перше. З ранку в Фонтанському сільській раді проходять масові обшуки. Друга. Після обіду з'явилася інформація, що один з депутатів, що покінчив з собою (викинувся з вікна 13 поверху). Ця інформація в даний час підтверджується з багатьох джерел. Також є інформація, що депутату можливо "допомогли" піти в світ інший", - розповів депутат в своєму особистому Telegram-каналі.
Ім'я та прізвище загиблого депутат поки не називаються.
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