49-річний місцевий депутат випав з вікна однієї із багатоповерхівок Одеси

Про це повідомляє Укрінформ.

Повідомляється, що трагедія сталася сьогодні вдень, 30 квітня.

Під вікнами багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного було знайдено тіло 49-річного місцевого жителя. Ним виявився депутат Фонтанського сільської ради, який вистрибнув з балкона на 13 поверсі.

Наголошується, що силовики почали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Інший депутат Фонтанського сільської ради Сергій Колодяжний також розповів, що напередодні самогубства в сільраді проводили обшуки.

Він також припустив, що загиблому "могли допомогти піти з життя.

"Сьогодні в Фонтанському сільській раді відбувся ряд подій. Одне з них трагічна. Перше. З ранку в Фонтанському сільській раді проходять масові обшуки. Друга. Після обіду з'явилася інформація, що один з депутатів, що покінчив з собою (викинувся з вікна 13 поверху). Ця інформація в даний час підтверджується з багатьох джерел. Також є інформація, що депутату можливо "допомогли" піти в світ інший", - розповів депутат в своєму особистому Telegram-каналі.

Ім'я та прізвище загиблого депутат поки не називаються.

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