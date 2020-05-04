В Одесі поліція зі стріляниною знешкодила агресивну собаку і затримала п'яного господаря
Подробицями поділилися місцеві патрульні поліцейські, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За інформацією копів, вдень 3 травня їм надійшов виклик від стурбованих одеситів, які повідомили, що на дитячому майданчику в Ваному провулку присутній п'яний чоловік з собакою бійцівської породи без намордника.
Як розповіли очевидці, тварина кидалась на перехожих, зокрема і на дітей.
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Патрульні зажадали заспокоїти тварину і надіти на нього повідець. П'яний чоловік поводився агресивно і на вимоги інспекторів не реагував.
Потім він нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулася до поліцейського.
«Патрульний застосував вогнепальну зброю та поранив собаку. Інспектори передали постраждалу тварину фахівцям, який доставив його у ветеринарну клініку. 34-річного власника собаки затримали", - повідомили в поліції.
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