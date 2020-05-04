В Одесі поліція зі стріляниною знешкодила агресивну собаку і затримала п'яного господаря

Подробицями поділилися місцеві патрульні поліцейські, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За інформацією копів, вдень 3 травня їм надійшов виклик від стурбованих одеситів, які повідомили, що на дитячому майданчику в Ваному провулку присутній п'яний чоловік з собакою бійцівської породи без намордника.

Як розповіли очевидці, тварина кидалась на перехожих, зокрема і на дітей.

Патрульні зажадали заспокоїти тварину і надіти на нього повідець. П'яний чоловік поводився агресивно і на вимоги інспекторів не реагував.

Потім він нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулася до поліцейського.

«Патрульний застосував вогнепальну зброю та поранив собаку. Інспектори передали постраждалу тварину фахівцям, який доставив його у ветеринарну клініку. 34-річного власника собаки затримали", - повідомили в поліції.

Патрульные стреляли на детской площадке в Одессе Патрульный полицейский стрелял на детской площадке в Одессе, чтобы обезвредить нападавшую на него собаку бойцовской породы. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области. Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения сидел возле детской площадки в Ванном переулке с собакой без намордника и поводка днем 3 мая. Одесситы вызвали полицию, сообщив, что животное бросается на детей. Патрульные потребовали успокоить животное и надеть на него поводок. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и на требования инспекторов не реагировал. Он натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось к полицейскому. Патрульный применил огнестрельное оружие и ранил собаку. Инспекторы передали пострадавшее животное специалистам, доставившим его в ветеринарную клинику. 34-летнего владельца собаки задержали. Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 3. Mai 2020

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