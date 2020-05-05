Довгоочікуваний дощ обрушився на Одеську область і навіть з градом

Кадрами стихії, що розбушувалася поділилися очевидці з місцевими ЗМІ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На приклад, у селі Еремеївка Роздільнянського району затопило зливою прибудинкові території, а автомобілі потонули в болоті.

За словами місцевих жителів, дощ почався після 17.00 в понеділок 4 травня.

«Спочатку накрапав дрібний, потім почався сильний з сильним градом. Йшов десь годину в такому темпі, потім зупинився на хвилин 10 – 15 і почався знову, тільки вже без граду», - розповіли вони.

На відео видно, як вода затопила двори та городи, а по вулицях текли струмки з бруду.

«Затопило стадіон, машини позастревали в болоті, довелося витягати трактором», – кажуть мешканці.

Раніше ми писали, вже в найближчі дні істотно зросте кількість опадів у місті, дощі будуть тривалими і, можливо, з грозами.

Також з приходом нового циклону в Одесі настане кліматичне літо. Це означає, що середньодобова температура повітря вище 15 градусів тепла.

5 травня в Одесі, за прогнозами синоптиків, буде йти дощ, місцями зливи. Вітер північно-західний.

Температура повітря зранку буде 12-17 градусів тепла, вдень 19-20 градусів, а ввечері стовпчики термометрів покажуть 16-19 градусів тепла.

Нагадаємо, що аномалії вдарять по Україні, такого тут ніколи не було, метеорологи повідомили про новому кліматі.

Як повідомляла Politeka, вчені попередили про апокаліпсис, страшніше пандемії: "сотні мільйонів постраждають".

Також Politeka писала, що священики на Одещині вирішили боротися з природним лихом, несподіване відео.