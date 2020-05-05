Злива з градом і ураганний вітер пошарпали південь Одеської області

Найбільше постраждало село Виноградівка в Болградському районі. Знімки наслідків негоди оприлюднили представники місцевої райадміністрації в Фейсбуці, передає Politeka.net.

Потужна стихія вирувала в понеділок увечері, 4 травня.

Буревій повалив дерева і пошкодив конструкції мостів. А з-за злив виявилися підтоплені будинки і розмиті дороги.

Наголошується, що рятувальники ДСНС з допомогою пожежного автомобіля відкачували воду із затоплених підвалів сільських будинків.

У вівторок, 5 травня, до ліквідації наслідків стихійного лиха пообіцяли залучити військових, сільськогосподарські установи і “Міськводоканал”. На вулиці випустять техніку, яка допоможе їх розчистити.

«Прийнято рішення про створення комісії з ліквідації наслідків стихійного лиха при Болградської райдержадміністрації, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, довгоочікуваний дощ обрушився на Одеську область. Жителі поділилися кадрами стихії.

На приклад, у селі Еремеївка Роздільнянського району затопило зливою прибудинкові території, а автомобілі потонули в болоті.

За їх словами, дощ почався після 17.00 в понеділок 4 травня.

«Спочатку накрапав дрібний, потім почався сильний з сильним градом. Йшов десь годину в такому темпі, потім зупинився на хвилин 10 – 15 і почався знову, тільки вже без граду», - розповіли вони.

На відео видно, як вода затопила двори та городи, а по вулицях текли струмки з бруду.

«Затопило стадіон, машини позастревали в болоті, довелося витягати трактором», – кажуть мешканці.

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