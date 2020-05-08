З'явилися подробиці обвалення будинку на Польському узвозі в Одесі
Про це повідомляє місцеве видання «
центрі Одеси в ніч на п'ятницю, 8 травня, в житловому будинку № 9 вулиці Польський узвіз стався обвал. В результаті без даху над головою залишилися сім сімей, всього 21 людина.
Як розповіли мешканці, вони почули тріск серед ночі і ледь встигли вибігти з будинку, який руйнується.
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«Багато хто вже спали, коли пролунав страшний гуркіт і ми відчули поштовхи. Спочатку подумали: землетрус, а вже потім побачили і зрозуміли…», - кажуть одесити.
Люди першого поверху вистрибували з вікон, що виходять на Деволановский спуск.
Зараз мешканці оббирають вцілілі речі і спілкуються з начальником місцевого жеку.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Зруйнований флігель знеструмлений, будинок знаходиться під охороною.
Цей будинок є аварійним з 1996 року.
За даними видання, в 2018 році в будівлі спалахнула пожежа. Тоді міська влада обіцяла почати ремонт будинку, а мешканцям виплатити компенсації або переселити. Однак далі обіцянок справа не пішло.
«Про людей ніхто не думає. Зараз ось прагнуть нас викурити звідси, щоб звільнити майданчик під будівництво чергової висотки», - обурюються потерпілі.
У мерії ситуацію поки не коментують.
Нагадаємо, у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП
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