З'явилися подробиці обвалення будинку на Польському узвозі в Одесі

Про це повідомляє місцеве видання « Думська ».

центрі Одеси в ніч на п'ятницю, 8 травня, в житловому будинку № 9 вулиці Польський узвіз стався обвал. В результаті без даху над головою залишилися сім сімей, всього 21 людина.

Як розповіли мешканці, вони почули тріск серед ночі і ледь встигли вибігти з будинку, який руйнується.

«Багато хто вже спали, коли пролунав страшний гуркіт і ми відчули поштовхи. Спочатку подумали: землетрус, а вже потім побачили і зрозуміли…», - кажуть одесити.

Люди першого поверху вистрибували з вікон, що виходять на Деволановский спуск.

Зараз мешканці оббирають вцілілі речі і спілкуються з начальником місцевого жеку.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Зруйнований флігель знеструмлений, будинок знаходиться під охороною.

Цей будинок є аварійним з 1996 року.

За даними видання, в 2018 році в будівлі спалахнула пожежа. Тоді міська влада обіцяла почати ремонт будинку, а мешканцям виплатити компенсації або переселити. Однак далі обіцянок справа не пішло.

«Про людей ніхто не думає. Зараз ось прагнуть нас викурити звідси, щоб звільнити майданчик під будівництво чергової висотки», - обурюються потерпілі.

У мерії ситуацію поки не коментують.

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