Появились подробности обрушения дома на Польском спуске в Одессе
Об этом сообщает местное издание «
В центре Одессы в ночь на пятницу, 8 мая, в жилом доме № 9 по улице Польский спуск произошло обрушение. В результате без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.
Как рассказали жильцы, они услышали треск среди ночи и едва успели выбежать из рушащегося дома.
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«Многие уже спали, когда раздался жуткий грохот и мы ощутили толчки. Поначалу подумали: землетрясение, а уже потом увидели и поняли…», - говорят одесситы.
Люди первого этажа выпрыгивали из окон, выходящих на Деволановский спуск.
Сейчас жильцы обирают уцелевшие вещи и общаются с начальником местного жэка.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Разрушенный флигель обесточен, здание находится под охраной.
Этот дом является аварийным с 1996 года.
По данным издания, в 2018 году в здании вспыхнул пожар. Тогда городские власти обещали начать ремонт дома, а жильцам — выплатить компенсации или переселить. Однако дальше обещаний дело не пошло.
«О людях никто не думает. Сейчас вот стремятся нас выкурить отсюда, чтобы освободить площадку под строительство очередной высотки», - возмущаются потерпевшие.
В мэрии ситуацию пока не комментируют.
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