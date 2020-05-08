Появились подробности обрушения дома на Польском спуске в Одессе

Об этом сообщает местное издание « Думская ».

В центре Одессы в ночь на пятницу, 8 мая, в жилом доме № 9 по улице Польский спуск произошло обрушение. В результате без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Как рассказали жильцы, они услышали треск среди ночи и едва успели выбежать из рушащегося дома.

«Многие уже спали, когда раздался жуткий грохот и мы ощутили толчки. Поначалу подумали: землетрясение, а уже потом увидели и поняли…», - говорят одесситы.

Люди первого этажа выпрыгивали из окон, выходящих на Деволановский спуск.

Сейчас жильцы обирают уцелевшие вещи и общаются с начальником местного жэка.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Разрушенный флигель обесточен, здание находится под охраной.

Этот дом является аварийным с 1996 года.

По данным издания, в 2018 году в здании вспыхнул пожар. Тогда городские власти обещали начать ремонт дома, а жильцам — выплатить компенсации или переселить. Однако дальше обещаний дело не пошло.

«О людях никто не думает. Сейчас вот стремятся нас выкурить отсюда, чтобы освободить площадку под строительство очередной высотки», - возмущаются потерпевшие.

В мэрии ситуацию пока не комментируют.

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