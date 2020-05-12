Фермер з Одеської області наклав на себе руки після втрати врожаю

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив глава Кілійської ВІДГ Павло Бойченко.

за Причиною самоубийсвта, стверджує Бойченко, стала небувала засуха якої повністю загинув урожай 55 річного землероба.

«Василь Миколайович був порядною фермером, він взяв в оренду 150 га землі у людей. Весь урожай був втрачений із-за посухи. Опинившись у складних фінансових умовах, не отримавши виразних відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого врожаю, доведений до відчаю, аграрій не зміг пережити біди», - розповів глава.

Бойченко уточнює, фермер взяв в оренду земельні паї у жителів Шевченка і, тільки на паї йому потрібно було виплатити близько 900 тис. грн.

«А врожаю немає… Доведений до відчаю чоловік вирішив добровільно піти з життя», - додав він.

Голова ВІДГ звернув увагу, що через посуху сотні фермерських господарств української Бессарабії позбулися всіх посівів.

«Місяць тому Кілійський міськрада одноголосно підтримав звернення міського голови до керівництву країни – до президенту країни, Кабінету міністрів, нашому славетному парламенту. І ми просили керівництво країни повернутися обличчям до людям, і не словами, а конкретними грошима, які є у бюджеті, підтримати не великі сельхозкорпорации, а підтримати землеробів», — говорить чиновник і додає, що виразних відповідей від центральної влади до й пор ні.

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