Після карантину в Одеській області очікується великий наплив туристів - до 5 мільйонів

Як передає Politeka.net, одеський губернатор Куций Максим висловив надію, що регіон стане туристичним центром України, повідомляє прес-служба ОДА.

У зв'язку з епідемією кордони будуть закриті і ймовірно, що основний потік мандрівників приїде в Одеську область.

«Одеська область 2020 році планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців у сезон очікують прийняти 4-5 мільйонів туристів. Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень або заходів не повинно бути, - заявив Куций.

Також губернатор додав, що авіасполучення з іншими країнами світу поки призупинено.

В тойже час головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що відкриття курортних зон залежить від того, як швидко поширюється вірус, і як люди будуть дотримуватися карантинні умови.

"Якщо кількість інфікованих буде знижуватися, ми будемо ініціювати відновлення курортів. Якщо немає – вибачте, – додав головний санітарний лікар країни.

Раніше, про те що карантин завершено говорив одеський мер Геннадій Труханов.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - повідомив мер.

За словами Труханова, що залишилися обмеження, які не змогли дотримуватися в жорсткому режимі, тепер не втримати.

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