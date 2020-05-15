На п'ятницю, 15 травня, заплановано масштабне відключення електрики, в результаті чого знеструмлять понад двохсот вулиць міста

Як повідомили комунальники "Одесобленерго", відключення світла очікуються по всій Одесі, але найбільше постраждають жителі, що проживають в районі селища Котовського, селища Більшовик, Слобідки і в районі 7 станції Великого Фонтану, передає Politeka.net

Причина - планові ремонтні роботи електромереж.

Комунальники уточнили, що від подачі електроенергії буде відключено як мінімум 4667 будинків.

Так, 15 травня світло відключать за наступними адресами:

1-й Балтський провулок

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

З 14:00 по 17:00

1-й Дачний провулок

6

З 11:00 по 14:00

1-й Вапняний провулок

1, 2, 3, 7а, 9а, 4, 5а, 11а, 5, 7, 8, 9, 11

З 09:00 по 17:00

1-ї Готівковий провулок

5а, 5, 5б, 7, 3а, 3

З 09:00 по 17:00

1-й провулок 8 Березня

1, 2, 3, 4, 5А, 8А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

З 14:00 по 17:00

1-й провулок Лютневий

1, 3, 5, 7

З 14:00 по 17:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 14:00 по 17:00

1-й Чорноморський провулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36а, 12а, 32_2, 42б, 5А, 18, 15А, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

З 14:00 по 17:00

10-а Лінія на житловому масиві

4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 15а, 11А, 20

З 23:00 по 03:00

10-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10а, 5б, 13а, 1а, 6а, 7, 7а, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

З 14:00 по 17:00

11-а Лінія на житловому масиві

7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

З 23:00 по 03:00

12-а Суворовська вулиця

14, 16, 17, 18, 19, 17_1, 21а, 14а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24

З 23:00 по 03:00

13-й Чорноморський провулок

1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

З 14:00 по 17:00

14-а Лінія на житловому масиві

13, 23, 15а, 15, 17, 19, 21

З 23:00 по 03:00

2-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

З 14:00 по 17:00

2-й Воронезький провулок

1

З 23:00 по 03:00

2-й Керченську провулок

3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

З 23:00 по 03:00

2-й Готівковий провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 9а, 10а, 9б, 11, 12, 12а

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Лютневий

1А, 1, 7, 7а, 5

З 14:00 по 17:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 14:00 по 17:00

2-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22, 34, 16а

З 14:00 по 17:00

2-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

З 23:00 по 03:00

2-я Пересыпская вулиця

32, 34

З 14:00 по 17:00

22-а Лінія на житловому масиві

2, 4

З 23:00 по 03:00

23-а Лінія на житловому масиві

2, 4, 6

З 23:00 по 03:00

24-а Лінія на житловому масиві

1, 3, 5, 7

З 23:00 по 03:00

25-а Лінія на житловому масиві

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 20а, 24, 24а

З 23:00 по 03:00

26-а Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 3а, 11а, 10а, 19а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

З 23:00 по 03:00

27-а Лінія на житловому масиві

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 17А, 23, 3а, 4а, 9а, 8а, 24, 25, 26

З 23:00 по 03:00

28-а Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8_2, 15_1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22

З 23:00 по 03:00

29-а Лінія на житловому масиві

11б, 16А, 13, 15, 11, 1, 5_2, 2, 12а, 6, 17, 4, 7а, 14, 8, 16, 5, 12, 51, 7, 3

З 23:00 по 03:00

3-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

З 14:00 по 17:00

3-й Готівковий провулок

31А

З 14:00 по 17:00

3-й Готівковий провулок

1, 3, 6, 7, 9, 4а, 4, 5, 6а, 8

З 09:00 по 17:00

3-й Проектований провулок

5а

З 10:00 по 13:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 14:00 по 17:00

3-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

З 14:00 по 17:00

3-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 3А, 1б, 2А, 3_3, 13Б, 19, 2Б, 11А, 20, 21, 22, 2В

З 23:00 по 03:00

3-я Пересипьська

5, 7, 13а, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

З 14:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

109_2, 109_1, 109а, 109

З 14:00 по 17:00

30-А Лінія на житловому масиві

1, 3, 5, 7, 8, 3А, 8а, 1а, 8Б, 10, 12, 14

З 23:00 по 03:00

32-я лінія

1, 4, 9, 10А, 10, 4а, 11а, 16_1, 11, 12, 14, 16А

З 23:00 по 03:00

33-я лінія

2, 3

З 23:00 по 03:00

4-й Балтський провулок

2, 4, 5, 6, 8, 10, 9_11, 6_3, 11, 12, 14

З 14:00 по 17:00

4-й Готівковий провулок

7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4

З 09:00 по 17:00

4-й Флотський провулок

1

З 14:00 по 17:00

4-й Чорноморський провулок

1, 15А, 32_А, 32, 41, 29, 28, 10А, 33, 3, 18, 6, 13, 9, 30, 7, 21, 20, 26, 39, 23, 25, 8, 10, 2, 35, 22, 2А, 5, 12, 41_А, 27, 19, 4, 43, 14, 31

З 14:00 по 17:00

4-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11А, 18, 22Б, 1Б, 21А, 6А, 26а, 19, 21, 22, 26, 4а

З 23:00 по 03:00

4-я Пересыпская вулиця

16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

З 14:00 по 17:00

40-річчя Оборони Одеси вулиця

2, 4, 8

З 23:00 по 03:00

5-й Балтський провулок

еулок

19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

З 14:00 до 17:00

5-й Готівковий провулок

1, 3А, 5А, 5, 2А, 2, 3, 4

З 09:00 за 17:00

5-й Чорноморський провулок

3, 19_10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

З 14:00 до 17:00

5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

З 23:00 по 3:00

6-й Балтський провулок

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 31б, 31А, 18А, 16А, 21_а, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

З 14:00 до 17:00

6-й Готівковий провулок

2, 3, 9а, 5А, 7а, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 7Б

З 09:00 за 17:00

6-й Чорноморський провулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

З 14:00 до 17:00

6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17А, 22а, 13_1, 13_2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

З 23:00 по 3:00

6-я Пересипська вулиця

16А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11а, 2А, 12_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

З 14:00 до 17:00

7-й Балтський провулок

9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а

З 14:00 до 17:00

7-й Чорноморський провулок

6А, 2, 3, 6, 7

З 14:00 до 17:00

7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

20, 22, 23, 24, 20А, 15, 16, 17, 18, 21

З 23:00 по 3:00

7-а Пересипська вулиця

9А, 6, 13А, 30а, 46А, 31А, 23а, 14а, 10а, 42А, 14_1, 50а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

З 14:00 до 17:00

8 Марта улица

76_78, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 67Б, 37_1, 16, 37В, 35а, 29А, 67А, 21_2, 23а, 37Б, 81А, 14А, 43А, 37_2, 74а, 21А, 77_1, 77Е, 95А, 77в, 77К, 77_5, 80А, 47А, 37А, 7_1, 45А, 46А, 20А, 15а, 9А, 85А, 74Б, 99А, 87, 77Д, 81, 77, 74, 17, 97, 92, 91, 103, 89, 79, 84, 85, 35, 72, 100, 101, 99, 776, 774, 94, 82, 771, 80, 43, 31, 93, 27, 83, 19, 88, 61, 78, 49, 76, 24, 96, 95, 86, 39, 34, 44, 25, 28, 75, 56, 23, 57, 20, 52, 45, 46, 36, 53, 18, 55, 40, 63, 30, 42, 59, 33, 32, 71, 22, 51, 48, 50, 66, 41, 47, 29, 73, 60, 26, 38, 90

З 14:00 до 17:00

8-а Лінія на житловому масиві

20, 21, 22, 23, 24, 23_, 19

З 23:00 по 3:00

8-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

З 14:00 до 17:00

8-й Чорноморський провулок

1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 34а, 21, 19а, 44а, 9а, 36а, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

З 14:00 до 17:00

8-я Пересипська вулиця

1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

З 14:00 до 17:00

9-й Чорноморський провулок

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

З 14:00 до 17:00

9-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

11, 12, 13, 14, 15, 20А, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

З 23:00 по 3:00

Авдєєва-Чорноморського вулиця

69/1, 122-б, 61, 65, 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 106, 99а, 87, 54в, 83А, 77, 82а, 105, 487, 93/2, 62, 74, 48, 50В / 1, 50Г, 52б, 105А, 64а, 482, 81, 66а, 74б, 52, 52в2, 84, 103, 93а, 52А, 54, 489, 48/4, 79, 77а, 52в, 56, 75, 72, 91, 56а, 70, 50а, 97, 62а, 110, 4810, 79в, 481, 60, 93, 109, 50б, 101, 50в, 99, 78, 74А, 50, 89, 64, 85, 56Б, ​​66, 95, 68, 54а, 65А, 97а, 58, 83, 82, 54б, 80, 76, 52 / А, 73, 100-В, 119, 86, 100-Б, 124А, 143, 135, 131а1, 117, 106г, 112А, 98, 94/3, 100В, 115, 106в, 102, 94/5, 139, 108б, 124, 127, 90, 129а, 96, 100а, 108, 124-Б, 123, 88, 100, 137, 126, 94/2, 131Б, 100г, 94/1, 121А, 121, 108 / б, 106д, 129, 114а, 94/4, 131, 112, 116, 96а, 94, 125А, 122, 106/2, 159, 108а, 106а, 114, 106б, 104, 125, 92, 125Б, 108в, 106а, 133, 111, 68/2

З 10:00 до 13:00

Аграрна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 8, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

З 14:00 до 17:00

Адмірала Лазарєва вулиця

3, 4, 22А, 13/1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

З 10:00 до 13:00

Академіка Воробйова вулиця

34, 36, 28А, 28, 30, 32

З 09:00 за 17:00

Академіка Заболотного вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 13А, 39А, 18А, 33_1, 43А, 42, 44, 50, 52, 55, 332

З 23:00 по 3:00

Академіка Корольова вулиця

46, 50, 54, 56

З 10:00 до 13:00

академічна вулиця

16А, 16, 16В, 16Б, 18

З 09:00 за 17:00

Балтська дорога

25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 64А, 32а, 40а, 60, 43А, 58А, 35а, 75б, 82а, 84а, 62_1, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

З 14:00 до 17:00

Баркасний провулок

1, 1а, 2, 4

З 14:00 до 17:00

Болгарська вулиця

5, 7, 8, 9, 10, 12, 11/13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40

З 13:00 по 16:00

Болгарська вулиця

1

З 10:00 до 13:00

більшовицький провулок

3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

З 14:00 до 17:00

бригадна вулиця

24, 32, 45/2, 37а, 42е, 42б, 41а, 38/3, 42б / 4, 43а, 38а, 44в, 42-Е, 42б1, 45/1, 39а, 39А, 47/1, 42Б / 2, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 42а

З 10:00 до 13:00

вітрогонів вулиця

27б, 16, 17, 18, 19, 21, 33а, 16а, 18б, 24, 19а, 27а, 18а, 26, 27, 29, 30, 31, 33

З 09:00 за 17:00

виноградна вулиця

166, 179, 186, 193, 199, 207, 208, 215, 216, 223, 224, 232, 239, 186а, 240, 248, 256, 268, 269, 296, 297

З 10:00 до 13:00

Володимира Винниченка вулиця

26, 30, 32, 33, 34, 49а, 35, 36, 40, 43, 47, 49

З 09:00 за 17:00

Воронежская вулиця

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 12а, 8_2, 20а, 20, 13а

З 23:00 по 3:00

В'ячеслава Кирилова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32б, 4а, 9а, 3а, 1б, 14а, 19а, 15, 1а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

З 14:00 до 17:00

Гаріна вулиця

8, 10, 11, 12, 13, 15, 20а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12а

З 09:00 за 17:00

гвардійська вулиця

7, 9, 11, 14, 16, 19б, 12 / А, 19г, 18, 21/2, 19 / А, 21а, 18а, 14а, 19в, 17а, 19 / б, 19, 20, 21, 21 / 1

З 10:00 до 13:00

Генерала Бочарова вулиця

45, 24_26, 28, 22а, 22, 35, 21, 55, 18А, 2, 13, 49а, 21А, 53

З 23:00 по 3:00

Генерала Цвєтаєва вулиця

1, 1/26

З 09:00 до 12:00

Генерала Цвєтаєва вулиця

1, 1/26

З 10:00 до 13:00

Героїв оборони Одеси вулиця

16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 52А, 88, 90, 92, 94, 96, 98

З 23:00 по 3:00

Головна вулиця

9а, 1, 2, 1б, 22Е, 22Г, 3а, 5_5а, 7а, 1а, 2а, 22Б, 22Д, 18а, 17а, 23а, 22А, 18б, 13а, 22В, 14А, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

З 14:00 до 17:00

гірська вулиця

2, 13, 9а, 7, 9, 16

З 14:00 до 17:00

Давида Ойстраха вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 13, 20, 21, 22, 24_3, 24_1, 7А, 23, 24, 24_2

З 23:00 по 3:00

Далекосхідна вулиця

5, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 14, 19б, 14а, 15, 16, 17, 18

З 09:00 за 17:00

Дачна вулиця

3б, 4в, 4, 4/3, 44, 4/2, 4а, 3в

З 11:00 по 14:00

декабристів вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 13а, 17б, 15б, 18А, 41а, 15а, 45а, 45б, 31а, 44а, 36А, 24а, 46а, 20б, 44б, 43а, 37б, 17а, 7б, 28а, 22а, 26а_б, 30а, 39б, 7а, 43, 6а, 43б, 20а, 24б, 39а, 18б, 5а, 6б, 46, 47, 48, 49, 50, 5б

З 09:00 за 17:00

десантний бульвар

1, 4, 6, 16, 18

З 23:00 по 3:00

Дніпровська вулиця

108

З 23:00 по 3:00

Добровольського проспект

70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 118, 120, 122, 109А, 151_2, 147_2, 147_1, 151_4, 149_2, 151_5, 151_1, 151_3, 123, 149_1, 149_4, 149_3, 132, 71А, 136, 155, 124, 153, 143, 134, 138, 141, 129, 127, 125, 145

З 23:00 по 3:00

Долинська вулиця

14а, 17_3, 17, 25, 33, 21, 19, 14, 33/1, 27, 33_1, 33_4, 13, 23

З 14:00 до 17:00

Дубовий Гай вулиця

8

З 11:00 по 14:00

Юхима Геллера вулиця

53А, 45з, 55а, 51, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 79в, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 35, 79а, 82б, 82, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 37, 82 / А, 71, 82а, 33, 36, 31а, 31, 31б, 55, 552, 72В, 45Д / 1, 73, 27, 37а, 27а, 29, 29а, 21, 27/1, 69В, 65, 67М, 69, 68, 70а, 67а, 67д, 67в, 73А, 74, 67/1, 73 / А-2, 721, 80, 76, 73б, 59б, 63, 69а, 72 / б, 59А, 72, 67б, 70-б, 57, 66, 67г, 72б, 61, 67І, 67д2, 59, 72А, 70, 62А, 47л, 56, 45В, 52-а, 48а, 471, 45г, 52в, 52а3, 39, 542, 47ж, 40, 45а, 62, 83а, 47к, 83/2, 45б, 45, 46, 53, 62/3, 52, 45Е, 48, 52А2, 38, 45ж, 47б, 42, 38б, 45І, 54а, 58, 45Д, 41, 52Е, 88, 32, 52д, 52А1, 49, 60, 47з, 62/4, 47, 43б, 52Б, 47д, 47в2, 38А, 64, 50, 52Ж, 52Г, 47е, 49а, 47а, 44, 42а, 54, 43а, 47 г, 67Е

З 10:00 до 13:00

Жаботинського вулиця

15а2, 25а, 22, 11, 17, 19а, 24А, 19, 27, 26б, 57, 15а, 15а1, 13, 26, 17а, 15, 26А, 4А, 16, 3а, 2, 24, 4/2, 10, 5а, 1, 10а, 4, 12, 7а, 1а, 14, 5, 8, 6, 9А, 7, 3б, 18, 8а, 3, 9, 20, 2а

З 10:00 до 13:00

Жевахова гора

17, 22, 30, 81

З 14:00 до 17:00

Жевахова вулиця

4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53_3, 21а, 49_1, 53_2, 4а, 11_1, 45_2, 29, 61а, 37_39, 43_1, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94

З 14:00 до 17:00

Жоліо-Кюрі вулиця

22, 24, 26, 36, 43, 52, 60, 62, 64, 68, 43а, 22а, 70, 72, 24А

З 23:00 по 3:00

Закарпатська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 26а, 27А, 34, 8а, 52а, 44, 29_1, 54, 39, 70, 66, 60, 50, 64, 56, 38, 72, 42, 209, 58, 62, 40, 48, 46, 52, 36, 68

З 14:00 до 17:00

дзвінка вулиця

28А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7а, 13, 26а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

З 14:00 до 17:00

Івана Мазепи вулиця

39, 37В, 36а, 33, 34а, 40, 36, 38, 41, 35, 33а, 32а, 43, 37в, 31, 34, 37, 10, 8, 20, 23, 25, 28, 37а, 22а, 12, 24, 14, 19, 29а, 27, 26, 29, 15, 16, 16а, 22, 17, 18, 21, 8а, 13, 10а, 26А, 30, 10б

З 09:00 за 17:00

вапняна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6А, 36А, 22А, 20, 34Б, 13_15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 48

З 09:00 за 17:00

Ілчівка повністю

З 23:00 по 3:00

Кавказька вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26а, 38а, 24а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

З 14:00 до 17:00

Кавказький провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

З 14:00 до 17:00

Капітана Кузнєцова вулиця

8, 15, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 32_1, 89а, 31А, 22В, 26А, 91б, 30А, 37А, 29А, 91А, 48а, 33А, 32А, 39А, 55Б, 42А, 54А, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114

З 23:00 по 3:00

Кар'єрна вулиця

17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 15б, 16а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24

З 14:00 до 17:00

Керченська вулиця

51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 72А, 84А, 82а, 77А, 118А, 76а, 109А, 59А, 105А, 110, 63а, 117, 123, 108, 109, 115, 121, 111, 118, 131, 125, 188, 116, 113, 114, 119, 107, 112

З 23:00 по 3:00

Кишинівська вулиця

10

З 23:00 по 3:00

Котляревського вулиця

12б

З 09:00 за 17:00

Коцюбинського вулиця

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4б, 6Б, 8Б, 14Б, 16, 6в, 9б, 10б, 4а, 9А, 14А, 12А, 17, 18, 19, 20, 21, 12Б

З 09:00 за 17:00

Краснослободская вулиця

13, 18_1, 17_4, 17, 11, 7Б, 15, 7А, 28, 84, 86, 80/1, 53А, 7, 78, 64, 43, 62, 59, 45, 60, 53_Б, 58, 41, 68а, 37

З 09:00 за 17:00

Крушельницької вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 35б, 6б, 4А, 22а, 29а, 14а, 2А, 11а, 3Б, 12а, 16, 8А, 16а, 3а, 29к, 28А, 30а, 19а, 8Б, 6а, 35а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37

З 09:00 за 17:00

Крилова вулиця

6А, 13, 18, 21

З 09:00 за 17:00

Кримська вулиця

37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84

З 23:00 по 3:00

Курська вулиця

155А, 161_1, 159, 161, 157, 155, 165, 167б, 167, 147а, 139, 131, 151, 161а, 139г, 143, 135, 147, 129, 137, 141, 123а, 123, 125, 153, 133

З 23:00 по 3:00

лавочне вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 35а, 32а, 18б, 29а, 41, 25б, 14б, 25а, 5а, 27б, 36а, 34а, 24б, 27а, 18а, 14а, 42, 43, 44, 45, 20а

З 09:00 за 17:00

Латвійський узвіз

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 1а, 10а, 21б, 13б, 15а, 2А, 20б, 3а, 18а, 15, 5а, 8г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

З 09:00 за 17:00

Леонова вулиця

57

З 09:00 за 17:00

Лесі Українки вулиця

36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 80Б, 84А, 82Б, 64А, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

З 23:00 по 3:00

Лісова вулиця

2, 4, 6, 8, 10, 12

З 23:00 по 3:00

локомотивна вулиця

1, 3, 7, 9, 15, 23а, 1а, 17, 21, 25, 27

З 14:00 до 17:00

Любашевській пров.

1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 1А, 19, 19_1

З 09:00 за 17:00

Магістральна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 39А, 33/2, 31а7, 33а4, 11, 42а, 31Б, 31к, 31л, 37А, 33б, 31д, 31Е, 33 б, 12б , 31В / 1, 33а, 18-А, 19А, 35а, 6а, 31А, 21А, 16А, 31 \ 4, 50а, 28-А, 31з, 6В, 35/2, 12-А, 31г, 31В, 8А , 31Н, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 , 37, 38, 42, 44, 46, 48

З 09:00 за 17:00

Марсельська вулиця

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 2а

З 23:00 по 3:00

Матюшенко вулиця

25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 40б, 44_46, 50б, 34Б, 29Б, 35А, 51б, 32а, 36а, 31А, 58а, 28Б, 40а, 41б, 43, 39б, 32б, 51а, 53а, 57а, 30Б, 50а, 48б, 49б, 34А, 28А, 41а, 27А, 48а, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

З 09:00 за 17:00

махачкалінська вулиця

6, 9, 10, 11, 17, 18, 4а

З 23:00 по 3:00

Мацієвської вулиця

1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 10а, 4а, 25А, 21, 21а, 2а, 13а, 1а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

З 09:00 за 17:00

Мечникова вулиця

120, 122, 128

З 09:00 до 12:00

Мечникова вулиця

120, 122, 128, 55а, 55

З 10:00 до 13:00

Мічуріна вулиця

21, 25б, 23, 37а, 37, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

З 14:00 до 17:00

Мясоєдовська вул.

40, 42, 44

З 10:00 до 13:00

Набережна вулиця

176, 183, 189, 196, 203, 211, 227, 235, 251, 259, 260, 261, 262, 263, 273, 282, 283, 291, 301

З 10:00 до 13:00

навігаційний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

З 14:00 до 17:00

Недєліна вулиця

83б, 54/6, 97А, 83А, 81, 91, 33а / 3, 30, 40, 41а, 33, 29б, 28, 34, 49б, 33/1, 47Б, 33а2, 33г, 39, 38, 37а, 34А, 33-Д, 29, 33а1, 36А, 26, 42, 33д, 46, 33б, тридцять третій, 45, 52, 47а, 48, 53, 36, 49А, 49, 31/1, 35, 41, 41д, 37б, 32, 47, 39а, 37, 33в, 44, 41б, 47г, 31, 27, 33а, 50, 29а, 43, 46А, 47Д, 70а, 64, 58-А, 79, 72, 75, 72- В, 67, 70, 72Б, 75А, 71а, 72А, 77, 71, 69, 73б, 55а / 3, 68, 83, 65, 73в, 75б, 66, 67А, 73а, 68а, 59, 57/6, 51, 57/7, 57, 57/3, 61, 55А / 2, 55, 63, 56, 54, 22, 12 Е, 9/3, 13б, 16, 7б, 4а, 1, 13/15, 10 / 1, 14А, 13, 21а, 8, 7а3, 21, 8а, 12д, 7, 11/4, 6, 17/2, 10а, 13а, 12/2, 24, 7б1, 11а, 7а, 5, 13В, 11/1, 25Б, 13г, 11, 11/3, 25в, 11а1, 4/2, 4, 14, 19, 3, 24а, 9а, 7/2, 18, 9, 17/1, 12г, 23, 12а, 25, 7в, 6/1, 20, 2, 7а2, 10/2, 54/4, 69А

З 10:00 до 13:00

Нерубайська вулиця

33

З 09:00 за 17:00

Нескучная вулиця

57, 52А, 52А14, 52, 59

З 09:00 за 17:00

Нікітіна вулиця

38, 21Б, 48, 65, 36а, 42, 46, 71, 45, 55, 60а, 52а, 52, 59, 53, 36, 60, 49, 67а, 51, 35, 47, 47а, 41, 63, 58, 52_1, 59а, 65а, 43А, 57, 55а, 41б, 39а, 56, 43б, 46а, 50, 61, 67, 69, 71а, 54, 37, 44, 39, 23, 34, 33а, 12б, 10, 20, 31, 22Б, 31а, 22а, 29а, 19, 30, 12Б / 1, 25а, 28, 12А, 17, 32б, 18, 33, 23а, 29, 32, 34а, 21а, 26, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 40

З 09:00 за 17:00

Орловська вулиця

42а, 35а, 31, 20, 44, 37, 54, 23, 25, 33, 40, 31а, 33а, 22а, 50, 28, 55, 21, 57, 46, 43, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 38, 42, 41, 51, 22, 49, 35, 47, 47а, 23а

З 23:00 по 3:00

Пасіонарії вулиця

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9б, 7а, 9а, 17а, 15б, 3б, 11, 15а, 3а, 17б, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

З 09:00 за 17:00

Паустовського вулиця

29, 31_1, 2

З 23:00 по 3:00

провулок Олександра Пресич

2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

З 14:00 до 17:00

провулок Бадаєва

3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 9а, 1б, 19, 1а, 21

З 09:00 за 17:00

провулок Бориса Кифоренко

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4а, 16в, 23, 12а, 17б, 16а, 9а, 25, 29, 31, 33, 35

З 14:00 до 17:00

провулок Віктора Діхтіевского

1, 2, 3, 4, 11а, 7а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

З 14:00 до 17:00

провулок Володимира Терещенка

13а, 7

З 14:00 до 17:00

провулок Гагаріна

20

З 09:00 за 17:00

провулок Івана Франка

73А

З 23:00 по 3:00

провулок Ігоря Кисельова

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 14а, 19а, 12а, 13а, 29, 31, 33

З 14:00 до 17:00

провулок Крушельницької

1, 2, 3, 5, 5а, 1а

З 09:00 за 17:00

провулок Людмили Гінзбург

5а, 3_1, 3а, 1, 1б, 1а, 4б, 4, 12б, 4а, 3б, 3, 2, 8, 8а, 6, 9, 5б

З 09:00 за 17:00

провулок Неплях

1, 2, 3, 10, 5а, 2а, 4, 5, 12

З 14:00 до 17:00

провулок Олега Андрійцев

1, 3, 6, 7

З 14:00 до 17:00

провулок Олега Стороженко

2, 8а, 6, 8, 10

З 14:00 до 17:00

провулок Юрія Асєєва

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 57а, 23, 35/1, 1а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

З 14:00 до 17:00

Петра Івахненко вулиця

43, 12а, 64, 19, 59а, 27, 50, 66, 44, 8, 56, 38а, 20, 57, 23, 14А, 54, 37, 10, 30а, 72, 31, 46а, 32, 66а, 41, 63, 58, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 49, 42а, 22, 60, 51, 21, 61, 53, 36, 13, 46, 6, 14б, 7, 45, 48, 20а, 29, 42, 68, 15, 65, 1, 16, 25а, 38, 26, 60а, 70, 18а, 25, 13б, 34, 13а, 67, 33Б, 27а, 39, 3, 34а, 18, 52а, 59, 48а, 28, 9, 30, 40, 17, 62, 55, 52

З 09:00 за 17:00

Петрашевського вулиця

24а, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36

З 10:00 до 13:00

площа Мічуріна

2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23а, 14а, 14_1, 20, 3а, 29А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а

З 14:00 до 17:00

посівна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28а, 21б, 10а, 50а, 18а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

З 14:00 до 17:00

ПРІЛІМАНСЬКЕ

повністю

З 10:00 до 13:00

пров.Костеловської 3 Проектованій ін

2, 5а, 3а, 8, 6, 6а, 4, 5, 6/2, 6/1, 7

З 10:00 до 13:00

провулок Янтарний Майський пров.

7, 8

З 11:00 по 14:00

прокатна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 2а, 1а, 4а, 3а, 1б, 6, 8, 10, 12, 1в

З 14:00 до 17:00

Професори Каришковського вулиця

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 12_14, 8А, 4_2, 14А, 30а, 47а, 22а, 23А, 40, 23Б, 25_27, 17а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

З 14:00 до 17:00

Ростовська вулиця

4, 6, 67, 69, 70, 71, 81/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

З 23:00 по 3:00

ринкова вулиця

7, 8

З 14:00 до 17:00

с.т. «Тепличний» при трасі

244, 184а, 204, 212, 228, 236, 252, 275, 293

З 10:00 до 13:00

Савранська вулиця

24а, 22а, 22, 24, 26

З 09:00 за 17:00

Садова вулиця

7а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 20

З 23:00 по 3:00

Салтикова-Щедріна вулиця

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21а, 24а, 35а, 22а, 36а, 27а, 40а, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

З 09:00 за 17:00

Саші Хорошенко вулиця

21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39а, 39б, 29а, 33а, 30А, 32а, 47а, 34а, 40б, 25а, 45а, 41а, 47б, 25б, 37а, 48а, 48б, 27а, 32б, 30Б, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53

З 09:00 за 17:00

Севастопольський провулок

6, 4а, 2, 4, 18, 4б, 2б

З 09:00 за 17:00

сільська вулиця

повністю

З 14:00 до 17:00

Семена Палія вулиця

66, 68, 70, 72, 74, 72_1, 84_1, 76, 84_2, 78, 88, 94, 96, 98, 100, 108, 118

З 23:00 по 3:00

СК «Парус»

264, 265, 272, 279, 298

З 10:00 до 13:00

Слобідська вулиця

1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 42а, 23а, 2б, 14а, 2а, 28а, 23б, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44

З 09:00 за 17:00

Сосюри вулиця

1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 66А, 74А, 59А, 1а, 76а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

З 09:00 по 17:00

спуск 8 Марта

7, 8, 9, 11

З 14:00 до 17:00

СТ «Тепличний»

177, 255

З 10:00 до 13:00

Стельмаха вулиця

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 7а, 41, 15а, 8а, 9а, 14а, 4А, 31а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 6а

З 09:00 за 17:00

СУХИЙ ЛИМАН

повністю

З 10:00 до 13:00

Тарутинская вулиця

4а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 2а, 4А1, 6а, 11а, 9, 10, 11

З 09:00 за 17:00

тиха вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 45а, 17а, 25а, 4А, 48, 14а, 24а, 38_1, 27_1, 42а, 50, 52, 16б

З 09:00 за 17:00

траса здоров'я

5, 16, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 9, 10, 18

З 23:00 по 3:00

Тульська вулиця

3а, 1, 3, 13

З 23:00 по 3:00

Усатівська вулиця

28, 29, 39

З 09:00 за 17:00

Училищная вулиця

22, 26

З 09:00 за 17:00

Лютнева вулиця

42Б, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 12а, 18, 40, 17, 33, 30, 9, 2а, 3, 32, 22, 42, 23а, 33б, 15, 38, 29, 26, 10_2, 7, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20_6, 42А, 8, 14, 34а, 12, 24, 11, 2, 5, 34, 25, 4, 23, 33а, 20, 10, 50, 43, 54а, 51, 49, 55а, 35, 39, 54, 37, 56, 57, 44, 45, 48, 46, 53, 52, 59, 55, 41, 58, 47, 27

З 14:00 до 17:00

Флотська вулиця

2, 3, 9а, 4, 2А, 27а, 29а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

З 14:00 до 17:00

Фонтанська дорога

108

З 09:00 до 12:00

Фонтанська дорога

106/24

З 11:00 по 14:00

Фонтанська дорога

108/1, 108/3, 108/2, 108

З 09:00 до 12:00

горбиста вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

З 14:00 до 17:00

хутірська вулиця

95Е

З 14:00 до 17:00

хутірська вулиця

5, 10а, 10, 2б, 4в, 16, 4, 12б, 2а, 22, 12, 2г, 11, 5а, 5б, 20а, 8, 16а, 20, 7б, 3, 4а, 2д, 18а, 9, 2ж, 6, 12а, 18, 1, 9а, 4б, 7а, 14, 1а, 13

З 09:00 за 17:00

Квіткова вулиця

164, 170, 171, 178, 184, 190, 198, 205, 206, 214, 221, 222, 229, 237, 245, 246, 253, 254, 267, 276, 285, 295

З 10:00 до 13:00

ЦЕБРИКІВСЬКА вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4а, 7а, 6г, 1а, 8, 13а, 8а, 9, 13, 3а

З 09:00 за 17:00

Центральна вулиця

167, 168, 174, 181, 187, 188, 194, 195, 209, 217, 225, 233, 234, 241, 242, 249, 257, 258, 270, 280, 281, 289, 290, 299

З 10:00 до 13:00

Чорноморський провулок

повністю

З 14:00 до 17:00

Черняховського вулиця

12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

З 09:00 за 17:00

Чубаївська вулиця

8, 12, 8/1

З 10:00 до 13:00

Шахтинський провулок

38а, 25, 46а, 29а, 40а, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 46

З 09:00 за 17:00

Ширшова вулиця

6, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 18а, 73_75, 1 - й Ювілейний пров., 20а, 16а, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 63, 45а, 67, 53, 69, 65, 61, 55, 59, 71, 73, 77

З 09:00 за 17:00

штурвальна вулиця

19, 17 \ 2, 17, 21, 21Б, 15

З 10:00 до 13:00

Південна дорога

67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

З 23:00 по 3:00

Яші Гордієнко вулиця

31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 48_1, 43б, 51а, 46а, 64б, 49в, 43а, 37а, 51, 47а, 51б, 64а, 57а, 59а, 55а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 70

З 09:00 за 17:00

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