На понеділок, 18 травня, заплановано масштабне відключення електрики, в результаті чого знеструмлять 218 вулиць міста
Як повідомили комунальники "Одесоблэнерго", відключення світла очікуються по всій Одесі, але найменше постраждають мешканці, які проживають в районі селища Котовського та Таїрове, передає Politeka.net
Причина - планові ремонтні роботи електромереж.
Курс валют впаде відразу після вихідних, НБУ вразив новими цифрами: що буде з доларом
Українці зможуть отримати готівку на касі в магазинах, головні умови: "Потрібні лише..."
Долар може піти на дно: українцям розповіли, чого чекати влітку, "краще закуповувати валюту..."
Бузова опублікувала кадри 16-річної давнини, зірку зовсім не впізнати: "Така колгоспниця", фото
Так, без електроенергії залишаться мешканці, які проживають за наступними адресами:
1-й Локомотивний провулок
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
З 11:00 по 13:00
1-й Локомотивний провулок
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
З 16:00 по 18:00
1-ї Соляної провулок
1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 1б, 37, 1а, 2а, 10а, 8а, 3а
З 11:00 по 13:00
1-ї Соляної провулок
1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 1а, 1б, 10а, 2а, 39а, 3а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47
З 16:00 по 18:00
1-ї Соляної провулок
23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47, 39а
З 11:00 по 13:00
11-й Чорноморський провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а, 18а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 16а
З 16:00 по 18:00
11-й Чорноморський провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а, 18а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 16а
З 11:00 по 13:00
12-й Чорноморський провулок
3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 6а, 18а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
З 11:00 по 13:00
12-й Чорноморський провулок
3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 6а, 18а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
З 16:00 по 18:00
2-й провулок Східний
9
З 09:00 за 18:00
2-й Деревообделочный провулок
25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 38а
З 09:00 по 17:00
2-й Локомотивний провулок
3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
З 11:00 по 13:00
2-й Локомотивний провулок
3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
З 16:00 по 18:00
2-ї Соляної провулок
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
З 16:00 по 18:00
2-ї Соляної провулок
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
З 11:00 по 13:00
2-я Проектована вулиця
2, 16б, 19, 19а
З 09:00 по 17:00
3-й Деревообделочный провулок з 5 по 91
З 09:00 по 17:00
3-й Залізничний провулок
6, 2_1
З 11:00 по 13:00
3-й Залізничний провулок
6, 2_1
З 16:00 по 18:00
3-й Локомотивний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 8
З 11:00 по 13:00
3-й Локомотивний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 8
З 16:00 по 18:00
3-я Заводська вулиця
1, 98
З 09:00 по 17:00
4-й Деревообделочный провулок
61, 50А
З 09:00 по 17:00
4-й масив
Повністю
З 09:00 по 17:00
4-й провулок Олександра Невського
36а, 37, 36б, 46б, 46а, 42б, 50г, 38б, 48б, 50а, 50в, 50б, 38а, 46В, 48а, 42а, 40а, 44а, 40б, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 48в
З 09:00 за 17:00
4-й Соляний провулок
1, 2, 3, 4, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
З 11:00 до 13:00
4-й Соляний провулок
1, 2, 3, 4, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
З 16:00 по 18:00
4-я Приміська вулиця
61, 69, 33Б, 54, 15Е, 50, 54А, 37е
З 09:00 за 17:00
5-й Соляний провулок
5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
З 16:00 по 18:00
5-й Соляний провулок
5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
З 11:00 до 13:00
5-й Соляний провулок
7
З 16:00 по 18:00
5-й Соляний провулок
7
З 11:00 до 13:00
6-й Соляний провулок
5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10
З 11:00 до 13:00
6-й Соляний провулок
5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10
З 16:00 по 18:00
7-й Соляний провулок
20а, 20А_1, 4, 14, 24, 3а, 22
З 11:00 до 13:00
7-й Соляний провулок
20а, 20А_1, 4, 14, 24, 3а, 22
З 16:00 по 18:00
8 Марта улица 98-185
З 11:00 до 13:00
8 Марта улица з 98 по 185
З 16:00 по 18:00
9-й Чорноморський провулок
4_2, 2, 4
З 11:00 до 13:00
9-й Чорноморський провулок
4_2, 2, 4
З 16:00 по 18:00
95 Девізії
4б
З 09:00 за 17:00
Абрикосова вулиця 1-28
З 09:00 за 17:00
автобусна
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24
З 09:00 за 17:00
агрономічна вулиця с 133-216
З 09:00 за 17:00
агрономічний провулок
1, 2, 3, 4, 1а, 5, 2а, 8а, 1б, 1В, 6а, 6, 8
З 09:00 за 17:00
Академіка Вавилова вулиця
1, 3, 5, 7, 9, 17, 18, 20а, 20, 22, 24
З 09:00 за 17:00
Академіка Гаркавого вулиця
15, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 37а, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156
З 09:00 по 18:00
Академіка Корольова вулиця
2, 6, 8, 10
З 10:00 до 13:00
Академіка Філатова вулиця
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
З 09:00 за 17:00
академічна вулиця
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
З 09:00 за 17:00
Алтестове
повністю
З 09:00 за 17:00
Армійська вулиця
24б, 1б, 32, 22, 5, 28а, 30, 26б / н, 13, 1, 15, 38а, 36, 26, 38, 34, 28, 18, 3, 40, 17, 27, 24, 14, 17а, 20а, 24а, 22а, 16, 18Б, 3а, 11а, 7, 4, 1А, 12, 11, 23, 10, 8, 19, 18В, 9, 6, 2, 21, 2а, 2А1, 1а, 44, 44а, 1г, 48, 46, 42, 20
З 09:00 за 17:00
Ашхабадская вулиця 1-36
З 09:00 по 18:00
б / н
повністю
З 09:00 за 17:00
б \ н
12
З 09:00 за 17:00
Базарна вулиця
1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
З 13:00 по 16:00
Балтовська 1-81
З 09:00 за 17:00
Балтська дорога
12
З 11:00 до 13:00
Балтська дорога
12
З 16:00 по 18:00
Балтська дорога
12, 153
З 12:00 до 17:00
Балтська дорога
153
З 16:00 по 18:00
Балтська дорога
153
З 11:00 до 13:00
Бессарабська вулиця
2, 4, 6, 4Б
З 09:00 по 18:00
бібліотечна вулиця
1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
З 09:00 по 18:00
Богдана Хмельницького вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 32
З 09:00 за 17:00
Болградська вулиця
2, 4, 6, 20/1, 22 \ 1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
З 09:00 по 18:00
лікарняна вулиця
3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 11б, 23а, 39а, 7а, 38а, 11а, 42а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
З 09:00 за 17:00
Бородінська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 11А, 8А, 19/1, 17А, 18-А, 6, 13А, 10А, 22-А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
З 09:00 по 18:00
Верхня вулиця 1-120
З 09:00 за 17:00
Весела вулиця
11а, 23а, 12, 35, 19, 27, 17а, 23б, 31, 23, 10, 8, 17, 8а, 33, 9, 13, 6, 7, 15, 12а, 29, 5, 44а, 11, 25
З 09:00 за 17:00
весняна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
З 09:00 за 17:00
Ветеранів Праці вулиця
1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4Б, 17А, 44А, 13А, 11А, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
З 09:00 по 18:00
виноградна вулиця
5, 2а, 3 6 4 а, 8а 1, 12, 22, 11, 24, 7а, 14, 19, 20, 23, 28, 19а, 10, 17, 25, 30, 9, 21, 9а, 21а, 13, 15, 26, 7, 16, 32, 8, 2, 1а, 4, 18
З 09:00 за 17:00
вишнева вулиця
2, 9, 14а, 5, 8, 12а, 4, 12
З 09:00 за 17:00
Волгоградська
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8а, 30а, 28а, 22а, 21б, 36а, 33а, 15б, 3а, 25а, 27а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41
З 09:00 за 17:00
Володімірівська
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19
З 09:00 за 17:00
Гагаріна проспект
1
З 09:00 по 18:00
Гагаріна проспект
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26а, 23а, 13а, 15а, 3а, 16а, 11, 35а, 18а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39
З 09:00 за 17:00
Генерала Доватора вулиця 1-62
З 09:00 по 18:00
Героїв Крут вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 27а, 7, 34а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
З 09:00 за 17:00
Головковская вулиця
32/3, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 32А, 41, 43, 50, 52, 56, 58
З 09:00 до 12:00
Дальницька вулиця
2, 3, 12, 17, 20, 24, 30, 37, 42, 52, 55, 57, 59, 62, 64, 66, 15а, 1б, 52б, 50а, 11а, 52а, 1в, 108а, 68, 110а, 76, 78, 98, 100, 102, 108, 112, 120, 122, 132, 150, 152, 156, 168, 170, 172
З 09:00 за 17:00
Дальницька вулиця
10, 12, 14, 16, 20
З 09:00 до 12:00
Дальницька вулиця
28, 35а, 3, 39, 25, 40, 58а, 54, 44, 10, 34, 13, 36, 48а, 45, 27а, 44а, 18, 6, 33, 58, 47, 38а, 5, 11, 51, 41, 15, 28а, 26, 29, 19, 31, 49, 27, 14, 35, 50, 60
З 09:00 за 17:00
Дальницьке шосе
19
З 09:00 по 18:00
Дачна вулиця
4, 5, 6, 6а, 1, 3
З 09:00 за 17:00
Дачне
повністю
З 09:00 за 17:00
Дзержинець-дача
169
З 09:00 за 17:00
Дорожня вулиця
6, 7_19, 30, 5_5, 36, 48, 7, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 8, 37, 44, 34, 39, 28, 33, 3, 25, 2, 7_16, 27, 8_31, 4, 7А, 50, 6_8, 7_13, 6А, 7_26, 43, 8_6, 39А, 1, 41, 32, 42, 7_11, 22, 35, 5, 7_12
З 16:00 по 18:00
Дорожня вулиця
6А, 7_13, 43, 8_6, 39А, 1, 41, 32, 42, 7_11, 22, 35, 5, 6, 7_19, 7_16, 30, 5_5, 36, 48, 7, 7_26, 7_40, 37А, 7_14, 8, 37, 44, 34, 39, 28, 33, 3, 25, 2, 7_12, 27, 8_31, 4, 7А, 50, 6_8, 8_38
З 12:00 до 17:00
Дорожня вулиця
6, 7_19, 30, 5_5, 36, 48, 7, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 8, 37, 44, 34, 39, 28, 33, 3, 25, 2, 7_16, 27, 8_31, 4, 7А, 50, 6_8, 7_13, 6А, 7_26, 43, 8_6, 39А, 1, 41, 32, 42, 7_11, 22, 35, 5, 7_12
З 11:00 до 13:00
Дорожня вулиця
14, 2а, 24, 1, 15, 4, 19, 20, 10, 8, 2, 13а, 13, 3, 16, 17, 3а, 7, 6, 22, 9, 11, 5, 12, 18
З 09:00 за 17:00
Дослідна
4
З 09:00 за 17:00
ДРП1
1, 3, 2а, 2, 13
З 09:00 за 17:00
Залізнична вулиця
21А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31А, 43_45, 68А, 39А, 44_1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
З 11:00 до 13:00
Залізнична вулиця
21А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31А, 43_45, 68А, 39А, 44_1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
З 16:00 по 18:00
Житомирська вулиця
2а, 1а, 2, 1/1, 1
З 09:00 за 17:00
Житомирська вулиця
202, 184б, 186а, 170
З 09:00 по 18:00
Житомирська вулиця
3, 4
З 09:00 за 17:00
Житомирська вулиця
1, 5, 7, 21, 27, 41, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 9а, 7А1, 132А, 176, 200, 51А
З 09:00 по 18:00
Житомирська вулиця
1а
З 09:00 за 17:00
Західна
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
З 09:00 за 17:00
зоряна вулиця
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 8а
З 09:00 за 17:00
Йосипа Тимченка вулиця
1, 2, 3, 4, 50а, 31а, 23а, 27а, 23б, 19а, 15а, 46а, 24а, 1а, 32а, 5, 17б, 8а, 33б, 12а, 5в, 17а, 6а, 2а, 33а, 46б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 59
З 09:00 за 17:00
Липнева вулиця
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
З 09:00 по 18:00
Карпатська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 7А, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
З 09:00 по 18:00
Київська вулиця
1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 34а, 30а, 41а, 22, 55а, 29, 47, 20, 19, 43, 28, 27, 31, 24, 34, 37, 39, 41, 23, 21, 53, 30, 35, 26, 55, 59, 51, 61, 38, 36, 45
З 09:00 за 17:00
кільовий провулок
1, 2, 3, 4, 5, 2б, 2а, 4А, 9а, 6, 7, 9
З 09:00 за 17:00
Кленова вулиця
3, 4, 6, 8, 10, 15, 22
З 09:00 за 17:00
клинова вулиця с 1 по 26
З 09:00 по 18:00
Клубна
12, 6а, 15, 16, 29, 14а, 13, 7, 21, 35, 24, 5а, 32, 22, 11, 23, 37, 20, 14, 12б, 18а, 27, 31, 18, 14б, 33, 9, 20а, 25, 17, 39, 1, 1а, 10, 3, 6, 4, 5, 8, 2, 19
З 09:00 за 17:00
Кільцева вулиця
1, 2, 5а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12
З 09:00 за 17:00
Космонавтів вулиця
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 8а, 32а, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
З 09:00 за 17:00
Котляревського вулиця
12б
З 09:00 за 17:00
крайня вулиця з 3 по 88
З 09:00 по 18:00
кругова вулиця
23, 23Б, 25, 18Б, 28, 23А, 18А, 18, 33, 30, 22А, 21, 34, 26, 20а, 29, 32, 33А, 22, 24, 35_37, 19, 27, 20, 36
З 09:00 за 17:00
круговий провулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 4А, 6А, 7в, 7Б, 10А, 7А, 1А, 11, 12, 13
З 09:00 за 17:00
Крушельницької вулиця
14а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6б, 28А, 30а, 4А, 35б, 6а, 35а, 8А, 9, 12а, 11а, 29к, 16а, 8Б, 19а, 3Б, 29а, 2А, 22а, 3а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37
З 09:00 за 17:00
Кутузова вулиця
1, 6, 7, 9, 12, 15, 17
З 09:00 за 17:00
Лазурний
44а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50б, 15а, 54а, 18а, 52б, 2а, 19а, 17б, 5а, 22, 15б, 6а, 7а, 50а, 52а, 32, 6в, 48, 36, 42, 30, 44, 28, 58, 34, 50, 38, 46, 52, 64, 56, 26, 24, 60
З 09:00 за 17:00
Латівка
повністю
З 12:00 до 17:00
Латівка
повністю
З 11:00 до 13:00
Латівка
повністю
З 16:00 по 18:00
Латівка
повністю
З 11:00 до 13:00
Латівка
повністю
З 16:00 по 18:00
Левадна вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
З 09:00 по 18:00
Леонова вулиця
57
З 09:00 по 18:00
Леонтовича вулиця
6Б, 6б9, 6
З 13:00 по 16:00
Лесі Українки вулиця
2, 10, 14, 16, 17
З 16:00 по 18:00
Лесі Українки вулиця
2, 10, 14, 15, 16, 20
З 12:00 до 17:00
Лесі Українки вулиця
2, 10, 14, 15, 16, 20
З 11:00 до 13:00
Лесі Українки вулиця
15, 20
З 16:00 по 18:00
Лесі Українки вулиця
5
З 12:00 до 17:00
Лесі Українки вулиця
5
З 11:00 до 13:00
Лесі Українки вулиця
17
З 12:00 до 17:00
Лесі Українки вулиця
17
З 11:00 до 13:00
Лесі Українки вулиця
5
З 16:00 по 18:00
Лісова вулиця
1, 3а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
З 09:00 за 17:00
лиманна вулиця
19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 91А, 125а, 52Б, 93_А, 129, 52А, 93а, 87_А, 32А, 36А, 135А, 69А
, 43а, 139а, 131, 133, 137, 139, 141, 125_А
З 11:00 до 13:00
лиманна вулиця з 21 по 146
З 16:00 по 18:00
лиманна вулиця
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 84А, 102А, 90, 64А, 162А, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
З 11:00 до 13:00
лиманна вулиця
19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 32А, 36А, 44, 52Б, 52А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
З 16:00 по 18:00
лиманний провулок
5
З 16:00 по 18:00
лиманний провулок
3, 5, 11А, 3А, 15, 5А
З 11:00 до 13:00
лиманний провулок
17а, 9, 13, 17, 19
З 16:00 по 18:00
лиманний провулок
17а, 9, 13, 17, 19
З 11:00 до 13:00
лиманний провулок
3, 11А, 3А, 15, 5А
З 16:00 по 18:00
Ломоносова вулиця
1
З 09:00 за 17:00
Льва Толстого вулиця
2, 5А1, 13, 6, 21, 7, 18, 3, 17, 16, 15, 19, 4, 14, 8, 12, 11, 22, 5б, 5а, 10, 23, 20, 8б, 9, 1, 8а, 21а, 5
З 09:00 за 17:00
Магістральна вулиця
31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39А, 21А, 31а7, 6В, 31А, 31д, 16А, 31 \ 4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31к, 31л, 33/2, 31В, 31В / 1, 18-А, 8А, 31г, 34, 31Е, 6а, 28-А, 33а4, 12б, 37А, 35/2, 19А, 35а, 12-А, 33а, 33 б, 33б, 35, 36 , 37, 38, 42, 44, 46, 48
З 09:00 по 18:00
Мала Арнаутська вулиця
52, 69, 69А
З 07:00 до 10:00
Маршала Малиновського вулиця
16
З 10:00 до 13:00
майстерний провулок
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 3а, 6б, 2а, 1а, 10б, 11, 7а, 2б, 10а, 4а, 6а
З 09:00 за 17:00
миру вулиця
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 13а, 50, 42а, 26а, 37а, 25б, 2а, 14а, 6а, 1г, 1д, 1а, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 75, 81
З 09:00 за 17:00
Михайла Грушевського вулиця
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
З 09:00 за 17:00
Мічуріна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 44А, 16а, 16б, 2а, 6а, 1в, 33, 20а, 22а, 12а, 13б, 3а, 1б, 4а, 7а, 13а, 17а, 1а, 15б, 15а, 7Г, 9а, 7б, 11а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 185, 14а
З 09:00 за 17:00
Могилевська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18А, 7А, 13А, 16, 2а, 18, 20, 22
З 09:00 по 18:00
Молодіжна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9Б, 10а, 18а, 19, 2а, 18_1, 16а, 1а, 20, 21
З 09:00 за 17:00
Молодіжна вулиця
2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9А, 1А, 31, 28А, 29А, 8а, 9Б, 1В, 9В, 9Г, 32, 33, 34
З 09:00 по 18:00
Молодіжна вулиця
20, 22, 24, 25, 26, 27, 20а, 23а, 28, 6А, 36А, 23б, 29А, 31_1, 21а, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
З 09:00 за 17:00
Нескучная вулиця
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 14/1, 52А14, 36А, 1А, 18-А, 45-А, 13а, 23А, 50, 39А, 52А, 52, 57, 59, 61
З 09:00 по 18:00
Миколи Аркаса вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 50А, 14/10, 28А, 8А, 3А, 36А, 17, 22А, 14/3, 6А, 6Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
З 09:00 по 18:00
Миколи Міхновського вулиця
40, 2а, 42, 14б, 44, 34, 14д, 24а, 8ж, 18д, 19, 46, 18с, 33, 2д, 4д, 4г, 2б, 8б, 2к, 2л, 6е, 18е
З 09:00 за 17:00
Нова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28а, 32а, 2а, 28, 13а, 22а, 34а, 9а, 18а, 37а, 31а, 3а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 15а
З 09:00 за 17:00
Новоселівська
1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
З 09:00 за 17:00
Новосьолов вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 13а, 49, 5б, 20а, 5а, 31а, 46а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62
З 09:00 за 17:00
новий провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 3А, 2а, 8в, 12б, 7, 5а, 12а, 1а, 8а, 14а, 8б, 8, 10, 12, 14
З 09:00 за 17:00
Одеська вулиця
22, 24, 25, 26, 27, 28, 20в, 27а, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 42
З 09:00 за 17:00
Ольгіївська вулиця
42
З 09:00 за 17:00
оранжерейний провулок
13, 16А, 20А, 15, 11В, 17, 19, 11А, 11, 11Г, 12, 7А, 4, 14, 14А, 10А, 9Д, 16Б, 11Б, 4А, 3А, 1, 9Г, 5, 9А, 9, 7_А, 7, 8Б, 8А, 6, 8, 10, 3, 12А, 2, 16
З 09:00 за 17:00
горіхова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6б, 1а, 16, 6а,
17, 18, 20
З 09:00 за 17:00
п Аптечний
8а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
З 09:00 за 17:00
п Верхній
1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18
З 09:00 за 17:00
п Горького
2б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1а, 9, 10, 11, 10а
З 09:00 за 17:00
п Квітковий
1, 2, 4, 11а, 7а, 5а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
З 09:00 за 17:00
п Київський
12, 8а, 3, 10, 8, 16, 3а, 5, 14, 18, 6, 16а, 1, 2, 20
З 09:00 за 17:00
п Комарова
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
З 09:00 за 17:00
п Лазурний
14а, 1, 2, 3, 4, 1а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
З 09:00 за 17:00
п Матросова
4а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
З 09:00 за 17:00
п Мирний
3, 6
З 09:00 за 17:00
п Молочний
1, 19а, 6, 7, 11, 5, 12, 8, 19, 13, 4, 17, 9, 12а, 2, 14, 4а, 19а1, 10
З 09:00 за 17:00
п Морський
2, 21а, 6, 12а, 13а, 5, 1а, 3, 1, 9, 11а, 11, 19, 21, 13
З 09:00 за 17:00
п Травневий
2а, 4, 6, 7, 9, 11, 16
З 09:00 за 17:00
п шампанське
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 9а, 15а, 10а, 4а, 17, 9б, 7а, 5а, 17а, 18, 20, 22
З 09:00 за 17:00
п Шкільний
1, 2, 3, 5, 6а, 4а, 6, 7, 9, 11, 13
З 09:00 за 17:00
п Ясній
3, 5, 7, 1а, 1, 2, 4, 6
З 09:00 за 17:00
п. каштановий
1, 4, 5, 6, 7
З 09:00 за 17:00
П.Гаркавий
1, 1а
З 09:00 за 17:00
Панаса Мирного вулиця
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
З 09:00 по 18:00
Пантелеймонівська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
З 09:00 за 17:00
паркова вулиця
3, 4, 6, 8, 13, 16, 31, 37, 38, 39, 41, 45
З 09:00 за 17:00
Патріотична вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21Б, 2А, 30а, 7А, 14а, 28, 30, 32, 34, 36, 22А
З 09:00 по 18:00
Паустовського вулиця
повністю
З 08:00 до 17:00
педагогічна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7а, 25, 11а, 2а, 18а, 1а, 16б, 26а, 16а, 28а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 30а
З 09:00 за 17:00
Первомайська з 1 по 133
З 09:00 за 17:00
провулок Гагаріна
20, 9Б, 16, 13а, 3А, 2а, 12а, 11, 12, 5, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 19а, 8а, 4а, 15, 23, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 4, 19, 14А
З 09:00 по 18:00
провулок Євгена Бандуренко
21В, 21а, 1б, 4а, 4-е, 2а, 4в, 5, 12б, 10а, 4, 2_1, 12, 1а, 4б, 4г, 4д, 10, 12а, 8, 6а, 10в, 2, 6, 2е, 7, 8а, 2в, 42, 18а, 18р, 31в, 49б, 31г, 29е, 31Ж, 23а, 27г, 53, 51, 63, 27в, 49а, 29в, 27д, 49в, 50, 29г, 49, 27ж, 23б, 29б, 37, 47в, 3, 1г, 6б, 2б, 4к, 6г, 2г, 5а, 4м, 16а, 14, 16в, 14а, 16б, 16, 23, 15б, 17а, 1, 18г, 18, 17, 22б, 22а, 18в, 17к, 15, 22, 15а, 18б, 15в, 25в, 35ж, 41, 29, 25б, 35а, 35, 33А, 39а, 24, 47а, 27, 43, 31, 33, 22в, 24б, 37а, 25, 27а, 39, 24а, 29а, 27б, 45, 47б, 25а, 19, 18 з, 20, 20б, 21б, 23в, 8л, 13в, 10д, 20а, 8г, 10е, 8д , 21в, 13а, 8б, 13, 18з, 6Б, 21, 9а, 11, 8в, 9, 18-е, 13Г, 6В, 11а, 18Є, 3А, 10г, 29Е_1
З 09:00 за 17:00
провулок Крушельницької
1, 2, 3, 5а, 1а, 5
З 09:00 за 17:00
провулок Людмили Гінзбург
4б, 3_1, 4, 12б, 5б, 3б, 3, 2, 8, 1а, 6, 9, 5а, 4а, 3а, 1, 1б, 8а
З 09:00 за 17:00
провулок Петра Калнишевського
1, 2, 4, 6, 8, 10, 8а, 2а, 8в, 1а, 4а
З 09:00 за 17:00
Петра Лещенко вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 33-А, 25-А, 1А, 41, 41А, 13-А
З 09:00 по 18:00
Пирогова вулиця
2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 2б, 2а, 15, 2в, 10а, 10б, 8а, 17а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
З 09:00 за 17:00
Південна-Авангард вулиця
7, 9, 11, 13, 15, 17, 35А, 7А, 23, 33, 35
З 09:00 по 18:00
Перемоги вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21а, 1а, 1б, 2а, 10, 2б, 14а, 2в, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34
З 09:00 за 17:00
Подільська вулиця
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18А, 18, 26А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
З 09:00 по 18:00
Покровський провулок
15, 1а, 6, 7, 10, 18, 21, 23
З 09:00 за 17:00
Польова вулиця
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2а, 17, 18, 19, 20, 21, 23
З 09:00 по 18:00
Польова вулиця
12а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28а, 21а, 9б, 37а, 40а, 24б, 34б, 16а, 45а, 14а, 27а, 1а, 36в, 9а, 4а, 26а, 36а, 30а, 28, 11а, 3а, 38б, 2а, 24а, 38а, 30, 19а, 29, 33, 31, 35, 37, 34, 39, 32, 38, 47, 40, 36, 45, 43, 49, 41
З 09:00 за 17:00
Польова вулиця
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 24а, 31А, 27А,
28А, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
З 09:00 по 18:00
Посмітного вулиця
22
З 09:00 за 17:00
Преображенська вулиця
161Б, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 115, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 13б, 57а, 76а, 59в, 53а, 47а, 175а, 21а, 48а, 109а, 116Б, 55а, 161а, 98а, 113а, 153а, 64а, 132а, 41а, 169а, 159, 63а, 28а, 163а, 43а, 81а, 78а, 94а, 92а, 107а, 141а, 147а, 21б, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 95а
З 09:00 за 17:00
промислова вулиця
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 149б, 149в, 149а, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195
З 09:00 за 17:00
промисловий провулок
8, 12а, 23, 34, 5, 36а, 14, 27а, 12, 4, 24, 13, 7, 1, 16, 41, 15, 10, 26, 3, 25, 28, 2, 17, 6, 18, 9, 30, 21, 11, 20, 43, 22, 19, 38
З 09:00 за 17:00
Прохоровский провулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 7а
З 09:00 за 17:00
Пушкіна
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 23а, 15а, 2а, 6а, 11, 21а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
З 09:00 за 17:00
Пшенична вулиця
5, 7, 9, 1а, 1, 3, 8
З 09:00 за 17:00
Радянська
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1а, 52а, 40а, 1д, 1ж, 37а, 2а, 37б, 12а, 11а, 10, 1в, 1е, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53
З 09:00 за 17:00
Ріжська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 1А, 1Б, 24А, 15А, 16, 28/2, 28А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34
З 09:00 по 18:00
Савранська вулиця
22, 24, 26, 24а, 22а
З 09:00 за 17:00
Садова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 8а, 60б, 37а, 1б, 23б, 16б, 2г, 4б, 1а, 2а, 25б, 46а, 2д, 79, 2б, 23а, 58а, 35а, 2в, 60а, 51а, 41в, 22а, 16а, 39а, 85а, 4а, 44а, 41а, 25а, 87а, 24а, 24г, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 73а
З 09:00 за 17:00
Самарська вулиця
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 41 \ 2, 71А, 1А, 11А, 46А, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75
З 09:00 по 18:00
Літакова вулиця
47, 52, 44а, 44
З 09:00 по 18:00
Північна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 42 А, 34 А, 22А, 40 А, 18 А, 20, 11А, 34 В, 30 А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
З 09:00 по 18:00
селекційна вулиця
1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 44, 48, 52, 54
З 09:00 за 17:00
Селянська вулиця
14а, 23А, 13, 21, 7, 6, 15, 5, 16, 13А, 19А, 11, 14, 19, 10, 3, 18, 8, 1, 22, 35, 29, 32, 28А, 371, 20, 27, 20/1, 24, 28, 37, 34, 25, 23, 26, 30, 17
З 09:00 по 18:00
Сєвєрна
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7а, 11а, 4а, 11Б, 28а, 11в, 23, 24а, 16а, 27а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39
З 09:00 за 17:00
Смоленська вулиця
24А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36а, 20А, 49А, 46б, 19А, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
З 09:00 по 18:00
сонячна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 23
З 09:00 за 17:00
сонячна вулиця
1/2, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22а, 2а, 1а, 1Б, 1В, 23А, 22Б, 36А, 1 /, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
З 09:00 по 18:00
Сосюри вулиця
1а, 1, 51а, 59А, 66А, 44, 74А, 76а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
З 09:00 по 18:00
Софіївська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 67а, 41, 42а, 50а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77
З 09:00 за 17:00
спортивна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13а, 12а, 11, 12б, 1а, 3а, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 13б
З 09:00 за 17:00
сталепрокатного вулиця
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 17/19, 22-Б, 7/5, 418/26, 8/1, 19а, 3Б, 11А, 3А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34
З 09:00 по 18:00
сталепрокатного провулок
13
З 09:00 по 18:00
Степова вулиця
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25,
27, 29
З 09:00 за 17:00
Степове Повітря-дача
29
З 09:00 за 17:00
Тарутинская вулиця
1, 2, 6а, 11а, 9а, 4а, 2а, 4А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
З 09:00 за 17:00
творча вулиця
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34А, 20А, 48А, 4А, 22А, 42А, 44А, 23а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
З 09:00 по 18:00
Тіниста вулиця
1, 3, 4, 5, 20а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23
З 09:00 за 17:00
Тетяна. СК Селекціонер
9
З 09:00 за 17:00
Тираспольська вулиця
25
З 09:00 по 18:00
Тираспольское шосе
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
З 09:00 по 18:00
тиха вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2а, 13а, 11а, 8б, 2в, 2б, 16а, 11, 18а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 19а
З 09:00 за 17:00
Тітова
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7а, 14, 16, 17, 19, 21, 25
З 09:00 за 17:00
Троїцька вулиця
5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6
З 09:00 за 17:00
питома провулок
6
З 09:00 по 18:00
Улітіна вулиця
23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
З 09:00 по 18:00
Уманська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25А, 20А, 15, 25Б, 25В, 24а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
З 09:00 по 18:00
Умова вулиця
1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 1 / 1а, 9А, 27А, 21а, 19, 21Б, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
З 09:00 по 18:00
Урожайна вулиця
4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44
З 09:00 по 18:00
Успенська вулиця
2, 11
З 09:00 за 17:00
затишна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13а, 9а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
З 09:00 за 17:00
Фруктова
3, 4а, 7, 9, 2а, 5, 11, 1, 11а, 13, 12а, 6, 12б, 10, 8, 2, 4, 14, 12
З 09:00 за 17:00
Хаджибеевская вулиця
3, 23
З 11:00 до 13:00
Хаджибеевская вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
З 09:00 за 17:00
Хаджибеевская вулиця
3, 23
З 12:00 до 17:00
Хаджибеевская вулиця
3, 23
З 16:00 по 18:00
хутірська вулиця
24, 94а, 20а, 13, 8, 16а, 7б, 3, 4а, 2д, 18а, 9, 2ж, 6, 12а, 18, 1, 9а, 4б, 7а, 14, 1а, 24а, 5, 20, 10, 2б, 4в, 16, 4, 12б, 2а, 22, 12, 2г, 11, 5а, 5б, 94е, 93, 81з_1, 94, 95г, 10а
З 09:00 за 17:00
Квіткова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2а, 22а, 26, 2б, 1б, 25а, 7а, 27, 28, 29, 30
З 09:00 за 17:00
ЦЕБРИКІВСЬКА вулиця
1, 1а, 4а, 3а, 6 г, 9, 3, 13а, 8а, 6, 7, 8, 2, 5, 4, 7а, 13
З 09:00 за 17:00
Центральна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 23а, 16а, 28б, 25г, 91а, 41а, 9а, 13б, 5а, 29а, 2А, 71а, 7а, 17а, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 81, 83, 85, 87, 93, 105
З 09:00 за 17:00
Чайка-дача
118
З 09:00 за 17:00
Чорноморська вулиця
1, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 22
З 09:00 за 17:00
Шахтарська
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23а, 3а, 19, 13а, 10а, 16а, 16б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8б
З 09:00 за 17:00
Шахтинський провулок
21а, 40а, 32, 28, 32а, 28б, 30, 21, 23, 34, 18, 16, 20, 26, 46а, 25, 44, 36, 46, 40, 42, 38, 38а, 29, 27, 31, 29а
З 09:00 за 17:00
Шебелинський провулок
13, 15, 17, 18, 19, 21, 15а, 13А, 18а, 23, 25, 27
З 09:00 за 17:00
Шевченко проспект
4а, 1, 5, 7, 11, 38, 9а, 9
З 09:00 за 17:00
Шевченко проспект
21
З 11:00 до 13:00
Шевченко проспект
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
З 09:00 за 17:00
Шевченко проспект
21
З 16:00 по 18:00
Шевченко проспект
3, 6, 14, 17, 18, 21, 22, 25
З 12:00 до 17:00
Шевченко проспект
19, 38, 40, 42, 44, 46, 48
З 09:00 за 17:00
Шевченко проспект
3, 6, 14, 17, 18, 22, 25
З 11:00 до 13:00
Шевченко проспект
3, 6, 14, 17, 18, 22, 25
З 16:00 по 18:00
Ювілейна
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 1/2, 69а, 83а, 16а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85
З 09:00 за 17:00
Південна вулиця
1, 2а, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14
З 09:00 за 17:00
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