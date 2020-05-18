В Одеській області китайський вірус стрімко забирає людські життя

Так, за минулу добу в Подольську померли 84-річний пенсіонер і 55-річна співробітниця департаменту соцполітики та охорони здоров'я Подільської міськради. Про це повідомив одеський губернатор Як Куций Максим у себе в Facebook, пише Politeka.net

За станом на ранок 18 травня в Одеській області підтверджено 764 випадків зараження, з яких 18 - за минулу добу.

«Але є і хороші новини – нарешті бачимо чітку позитивну тенденцію одужання хворих. На сьогодні в регіоні 62 видужали від вірусу пацієнта», – написав Куций.

Всього в Україні на даний момент виявлено 18 616 хворих, з них 535 українців померли (21 – за останню добу) і 5 276 пацієнтів одужали. За останню добу підтвердилися 325 нових випадків.

На минулих вихідних стало відомо про загибель директора одеської школи і лікаря-реаніматолога міської лікарні №10.

Обидва пацієнта були у тяжкому стані і померли в інфекційній лікарні.

Директор Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич зазначила, що вірус забрав життя 74-річної директора школи №1, Олени Масленко.

Жінку госпіталізували в приватну клініку 6 травня, але вже 7 травня її перевели в Міську клінічну інфекційну лікарню, вчора її не стало.

Ще одним загиблим виявився 47-річний лікар реаніматолог Максим Белинов. Раніше лікар рятував життя хворому, у якого було діагностовано ковид-19.

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