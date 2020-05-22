В Одесі стався витік нафтопродуктів з багатостраждального танкера «Делфі»

Відповідні фотографії оприлюднила Адміністрація морських портів, передає Politeka.net.

Повідомляється, що витік стався 21 травня на пляжі «Дельфін» із затонулого танкера «Делфі». В той же день її усунули екологи. Фахівці взяли проби, після чого портова бригада з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів опрацювала водну поверхню в місці забруднення сорбентом "Эконадин".

В 13:30 забруднення було ліквідовано.

Наголошується, що екологи підтвердили задовільний стан поверхневих вод в районі пляжу і відсутність витоку нафтопродуктів.

В одеській міськраді додали, що в результаті виїзної наради, на якому присутствавал мер Геннадій Труханов було прийнято проводити щоденний моніторинг води і повітря.

Міський голова зазначив, що муніципальні служби продовжать патрулювання, а пляж буде закритий для відпочинку одеситів і гостей міста.

Раніше ми повідомляли, на одеські пляжі, море викинуло величезну кількість зелених водоростей.

На кадрах видно, що зелені водорості, що плавають уздовж пляжів, а також багато їх викинуло на пісок.

Екологи запевняють, що зараз ситуація під контролем і навали водоростей, яка відзначалася в минулому році, не буде.

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