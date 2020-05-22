Останній дикий пляж в Одесі бізнесмени заставляють тапчанами
Відповідні знімки розмістили активісти в соцмережах, передає Politeka.net
Як відомо, в Одесі практично не залишилося пляжів, де немає зон з платними послугами.
Пляжі заставляються тапчанами та басейнами майже повністю, і охочим безкоштовно поніжитися у моря доводиться тіснитися з своїми підстилками за краях. Зазвичай це найбрудніші і затінені ділянки, куди сонце заглядає у кращому випадку на годину-дві.
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До недавнього часу один такий пляж, куди не добралися заповзятливі бізнесмени був– це «Лагуна». Знаходиться він біля Чкаловського пляжу. Але не тут то було, в цьому році його також почали заставляти тапчанами з дозволу чиновників.
70% території віддано під платні послуги і тільки біля входу залишився невеликий ділянка без лежаків. Зате з'явився бар, будка для збору грошей і зробили замість стежки сходи.
Звернемо увагу, що цей пляж був деякий час оточений високим парканом, який зламав колишній губернатор області Михайло Саакашвілі. Елітна вілла з вертолітним майданчиком так і залишилася над пляжем, але сам пляж полюбили одесити.
А ще раніше тут був знаменитий нудистський пляж, де за високими камінням можна було приймати сонячні ванни без купальника.
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