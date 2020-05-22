Стало відомо, яка погода чекає одеситів на вихідних – у суботу без опадів, а у неділю поллє дощ

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Згідно з прогнозом, в суботу, 23 травня, самого ранку небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-9 °С, вдень 15-17 °C

Температура морської води 13-14 °C

По області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10 °С, вдень 14-19 ° C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю, 24 травня, вранці небо в Одесі буде ясним, а вдень вкриється хмарами. Також синоптики прогнозують у другій половині дня дощі, можливо з грозами.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 25 травня південно-східний 9-14 м/с.

Температура вночі 6-11 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 14-19 ° C

Раніше ми повідомляли, по Одеській області пронісся злива, яка підтопила вулиці.

20 травня в місті Ізмаїлі пройшла сильна злива з грозою і шквалистим вітром. Дощ лив всю ніч, в результаті виявилися підтоплені підходи в приватні двори та городи у деяких місцевих жителів. Фотографіями очевидці діляться у соціальних мережах.

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