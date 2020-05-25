Напередодні курортного сезону на території Одеської області знову горять бази відпочинку

Пригода сталася в ніч на 25 травня в селі Сичавка. Там загорілися дерев'яні будиночки на території бази відпочинку «Чайка», передає Politeka.net. з посиланням на прес-службу обласного ДСНС.

Рятувальники пожежу локалізували о 03:42 і повністю її ліквідували о 04:30 на площі 120 квадратних метрів.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

«До ліквідації пожежі залучалися від ДСНС 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожарноспасательной техніки і від місцевої пожежної команди «Візірське джерело» 3 працівника та 1 одиниця техніки. Причина пожежі та збитки встановлюються», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, в Біляївському районі поблизу села Троїцьке автомобіль з рибалками пірнув у річку з трьох метрового обриву. НП сталася в неділю, 24 травня. Тіла двох загиблих з річки Турунчук діставали рятувальники на наступний ранок.

За даними місцевих ЗМІ, в внаслідок трагічної риболовлі, загинули військовослужбовці Держприкордонслужби України.

Також ми писали, на узбережжі у місті Чорноморську, що під Одесою, згоріло літнє кафе.

Вогняне НП сталося у ніч на 8 травня на вулиці Пляжної в заклад «Чорна каракатиця».

За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на пульт диспетчера чергової частини о 00:36. До місця події пожежники прибули через 13 хвилин, а займання ліквідували о 01:30.

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Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП

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