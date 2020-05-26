Аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до того, що один з найбільших водойм України - озеро Ялпуг, обмілів

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на сьогоднішній день озеро Ялпуг є головним джерелом води для міста Болград і села Оксамитне Болградського району, проте із-за тривалої посухи водойма відчутно обмілів.

Місцеві жителі не пам'ятають, щоб озеро знаходилося в такому стані взагалі. Очевидці зняли як зараз виглядає підвідний канал для водоносної станції-1, яка знаходиться в районі села Оксамитне.

Раніше ми вже писали, сама катастрофічна ситуація утворилася на півдні Одеської області. У зоні ризику опинилося місто Ізмаїл, оскільки весь минулий рік там практично не було опадів, а з початку 2020 року не було рясних дощів.

Ситуація там настільки критична, що аграрії забили на сполох, адже урожай просто не вродить в таких умовах.

"Посіви озимих починають гинути. Ми в паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у нас постійне переважання антициклону і дефіцит опадів", – поскаржилися фермери.

Також повідомлялося, що якщо не прийняти термінові заходи на глобальному рівні щодо скорочення викидів парникових газів в атмосферу, до кінця сторіччя будуть затоплені Крим, Херсонська та Одеська області.

При підвищенні глобальної температури на 3 градуси в Україні буде затоплено більше мільйона га земель і 590 населених пунктів.

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