Стало відомо, коли насправді відкриються дитячі садки в Одесі і як будуть приймати дітей

Подробиці повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вона зазначила, що дитячі садки в Одесі відкриють 1 червня, а не з 23 травня, як планувалося раніше.

Крім того, прийматимуть дітей у групи, де не більше 10-ти осіб. В першу чергу, підуть діти батьків, які офіційно працевлаштовані, Далі будуть дивитися по ситуації, якщо вона буде сприятливою, то через тиждень дозволять приводити і інших дітей.

Буйнеч розповіла, як буде проходити прийняття дітей.

«За вранці вихователі і нянечки будуть приймати малюків біля дитячого садка, вимірювати температуру безконтактним термометром (до 1 ними червня укомплектують все дитсадки міста). У протягом дня контролювати температуру будуть кожні чотири години. Весь персонал повинен знаходитися на робочому місці масках, діти немає», - повідомила чиновниця.

Також вона зазначила, що велику частину часу вихованці будуть проводити на повітрі, тому батьки повинні це враховувати і передбачити додаткові комплекти одягу переодягнути футболку, якщо що - одягти кофтину тепліше. Все з урахуванням того, що погода зараз стоїть мінлива.

Крім того, за словами глави департаменту, в садах не будуть вимагати довідку про епідоточення, для цього достатньо заповнити анкету батьками.

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