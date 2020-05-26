Стало відомо, скільки нових людей захворіло китайських вірусом в Одеському регіоні

За минулу добу в Одеській області лабораторно підтвердили 10 нових випадків захворювання. З них вісім — у одеситів і два — у жителів районів області. Про це передає Politeka.net, з посиланням на Центр громадського здоров'я Моз України.

Станом на ранок, 26 травня, всього зафіксовано 842 випадку в нашому регіоні.

На стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 39 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, з них 36 — жителі Одеси. За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 19 осіб з підозрою на вірусну інфекцію, яким проводиться обстеження. Таку інформацію надали в одеській міськраді.

Зазначається, що в лікарні знаходиться п'ять осіб знаходяться у важкому стані без необхідності проведення штучної вентиляції легенів.. Також 32 пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, двоє — в задовільному стані.

При цьому пацієнтів на ШВЛ в даний час в лікарні немає.

Всього в Україні, за даними МОЗ, за останню добу виявили 339 нових випадків захворювання. Вилікувався 341 чоловік. Зареєстрований 21 летальних випадок.

За весь період епідемії в Україні 7 575 пацієнтів одужали, 644 людини померли.

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