Після зливи в центрі Одесі біля багатостраждального будинку Руссова з'явився величезний провал

Помітили провалля журналісти місцевого видання « Думська ». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Глибокий провал утворився у центральної арки будинку, там буквально змило гранітну плитку. Ймовірно, обрушився звід якогось підземного приміщення пам'ятки архітектури.

До всього іншого, на проїжджій частині біля будинку провалилася старовинна бруківка.

Багатостраждальний будинок Руссова урочисто відкрили після першого етапу реставрації 27 грудня минулого року. Цей етап обійшовся міській скарбниці в 150 млн 105 тисяч гривень. Роботи фінансуються за рахунок коштів мільярдного кредиту, взятого мерією в державному «Укргазбанку».

З одеського бюджету, який формується за рахунок податків городян, також виділили 315 тисяч на охорону будівлі, в якому будуть розташовуватися приватники.

Зазначимо, що будівля ще не ввели в експлуатацію, оскільки попереду – громадські слухання щодо того, як використовувати частину будівлі, що належить міськраді. Після голосування депутати також повинні будуть зняти статус аварійного з пам'ятки архітектури.

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