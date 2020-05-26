Мер Одеси Геннадій Труханов занепокоївся за курців кальяну у розважальних закладах під час епідемії

Про це він заговорив на засіданні оперативного штабу в міськраді повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, Труханов стурбований, що існує небезпека поширення китайської вірусу через кальян. У Києві, як зазначив мер, були випадки передачі навіть туберкульозу таким чином.

«До мене звертаються люди з цим питанням, а я відповідно, хочу з'ясувати, наскільки небезпечно. Ми все бачимо, що в закладах малюють лінії, щоб позначити відстань, проте це все втрачає значення, коли компанія сидить за столом і все за черзі палять цей кальян, передають черзі один одному», — сказав він.

Тим часом директор горздрва Олена Якименко сказала, що інфекція не гине всередині кальяну, а збереження дистанції в півтора метра при груповому курінні неможливо, тому «правильно було б це заборонити».

Труханів доручив офіційно звернутися до головному санітарному лікарю України за роз'ясненнями.

«Нехай дасть нам роз'яснення, і якщо немає там ніякої небезпеки, то нехай собі курять», — сказав міський голова.

Раніше ми писали, за минулу добу в Одеській області лабораторно підтвердили 10 нових випадків захворювання. З них вісім — у одеситів і два — у жителів районів області.

За станом на ранок, 26 травня, всього зафіксовано 842 випадку в нашому регіоні.

На стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 39 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, з них 36 — жителі Одеси. За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 19 осіб з підозрою на вірусну інфекцію, яким проводиться обстеження.

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