Стало відомо, коли жителі Одеси нарешті отримають рахунки за тепло і що вони там побачать

Як роз'яснила комісія з питань ЖКГ, екології та НС на сьогоднішньому засіданні, рахунки за оплату опалення, які до цих пір не прийшли одеситам, розіб'ють на три місяці, передає Politeka.net

«Це будуть платіжки за січень, лютий і березень. Їх розподілять на літні місяці, оскільки неприпустимо, щоб люди отримали одну платіжку з сумою за три місяці», - повідомили чиновники.

Наголошується, що квитанції повинні прийти вже найближчим часом.

Крім того, чиновники запевнили, що ніяких штрафів і пенею за прострочення платежу в цей період нараховувати не будуть. Розрахункові рахунки для оплати за поставлену теплову енергію не змінювалися.

Звернемо увагу, КП не могло розіслати рахунки за афери 12-річної давності.

За даними видання, в 2008 році, «Теплопостачання» замовило компанії «IT Сервіс» розробку біллінгової програми для розрахунків з населенням і юридичними особами. Фірма отримала майже 400 тисяч гривень (80 тис. доларів США за тодішнім курсом) і виконала роботу.

Проте роботи системи втрутився один із засновників фірми, колишній співробітник Одеської ТЕЦ Денис Шурхан, який оперативно зареєстрував його в якості своєї інтелектуальної власності.

Він змусив підприємство підписати з ним договір на підтримку «БІАС» та з 2012 2019 рік викачав з нього майже 20 мільйонів гривень.

минулого року фінансове становище «Теплопостачання міста Одеси» погіршився, частина рахунків підприємства заарештували, і воно на час перестало платити підприємцю. Утворився борг у розмірі 3 млн грн. Зараз Шурхан шантажує КП, вимагаючи повністю з ним розрахуватися. Він блокує роботу програми, що робить неможливою нормальну діяльність МВВ.

Новий керівник КП Ганна Позднякова звернулася в поліцію з заявою про злочині. 18 лютого Приморський відділ відкрив кримінальне провадження за 361 ст. КК («незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж»). За справі працюють оперативники управління боротьбі з кіберзлочинністю.

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