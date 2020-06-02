Все ж йому доведеться залишити посаду директора

Суд знову звільнив Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Про це повідомляє інформаційний портал « Думская », з посиланням на відповідну постанову.

Ройтбурду все ж доведеться залишити посаду директора музею, так як апеляційний суд підтримав його звільнення.

Як стало відомо, десский апеляційний суд скасував рішення Приморського райсуду міста від 10 лютого, яке, в свою чергу, скасовувало рішення облради від 4 вересня 2019 року про розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Апеляційний суд вирішив, що Ройтбурд був призначений на посаду відповідно до законної процедури, але все ж допустив ряд порушень.

Зокрема проводив у музеї концерти, не пустив у фонди з перевіркою депутатів, робив ремонт без погодження робіт з облрадою.

На своїй сторінці в Фейсбук Олександр Ройтбурд вже відреагував на звістку.

«Ви, звичайно, будете сміятися, але ці дивовижні люди знову мене звільнили», — написав він.

Як повідомлялося раніше, Одеська облрада достроково розірвав контракт з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом. За відповідне рішення проголосував 51 депутат. «Проти» висловилися три депутати. Не голосували 17 осіб.

Ініціатива надійшла від депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Олексія Кобыльникова. За його словами, Ройтбурд не виконує депутатські запити про фінансову діяльність музею.

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