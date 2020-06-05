В Одесі комунальні служби продовжують практикувати періодичне відключення електроенергії в житлових будинках

Одеситів попередили, що 5 червня на цілому ряді вулиць будуть проходити планові ремонтні роботи. Інформацію про це підтвердила прес-служба АТ «Одесаобленерго», передає Politeka.net.

Найбільше знеструмлених будинків виявиться в районі Малого Куяльника, Нафтопереробного заводу, Дерібасовкой, Черемушек, селища Котовського і Ленселища.

Провести день без світла належить городянам, які проживають за наступними адресами:

1-й провулок Нафтовиків

2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

З 09:00 по 17:00

1-й провулок Юннатів

1, 2, 3, 4, 5, 32, 1А, 6, 8

З 09:00 по 16:00

1-ї Хаджибеевский провулок

7

З 09:00 по 17:00

10-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

30, 32, 34, 36, 38

З 09:00 по 17:00

11-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

31, 33, 33а, 29, 35, 37, 46, 48, 52, 54

З 09:00 по 17:00

13-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

44, 46А, 41, 42, 44А, 40, 46

З 09:00 по 17:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

43, 44, 46а, 42, 45, 46, 48

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Східний

9

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Новгородський

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1а, 7/2, 14, 12а, 2Б, 4/2, 3А, 3б, 10/1, 1б, 7/1, 5а, 2В, 2А, 6/2, 62, 82

З 09:00 по 16:00

2-й провулок Нафтовиків

1, 2, 3, 4, 5

З 09:00 по 17:00

2-й Хаджибеевский провулок

10

З 09:00 по 17:00

3-й провулок Нафтовиків

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

З 09:00 по 17:00

3-й провулок Юннатів

1, 2, 3, 6, 4а, 2а, 4, 5

З 09:00 по 16:00

3-й Хаджибеевский провулок

1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

З 09:00 по 17:00

вулиця Академіка Заболотного

3, 7, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25

З 09:00 по 17:00

Академіка Корольова вулиця

64А, 64, 50А, 64Б

З 09:00 по 17:00

вулиця Академіка Філатова

62/2

З 09:00 по 17:00

вулиця Академіка Філатова

18, 20/3, 20/2, 20, 22

З 12:00 по 14:00

вулиця Олександра Невського

43., 41/2, 41

З 11:00 по 14:00

вулиця Олександра Невського

51/2

З 09:00 по 12:00

Альпіністів вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

З 09:00 по 17:00

Бітумна вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19

З 09:00 по 17:00

Бородінська вулиця

18А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 17А, 13А, 22А, 10А, 11А, 4А, 19/1, 22, 8А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

З 09:00 по 17:00

вулиця Володимира Винниченка

12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31

З 00:00 по 17:00

вулиця Воронезька

16

З 09:00 по 17:00

вулиця Газова

1, 2, 3, 5, 6, 4/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

З 09:00 по 17:00

вулиця Гастелло

54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 54б, 83а, 86б, 56а, 87а, 78а, 54А, 86А, 57а, 85, 81а, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

З 09:00 по 17:00

вулиця Генерала Бочарова

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 17:00

вулиця Гладкова

3А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 277а, 33а, 4а, 3а, 64б, 259а, 10а, 112б, 3б, 263а, 299а, 299, 49в, 153б, 43а, 11а, 72а, 4А, 124а, 201а, 64а, 7в, 161а, 118а, 2а, 19А, 299б, 33/1, 171а, 42А, 12а, 305а, 301, 305, 307, 309, 311, 319, 5а

З 09:00 по 17:00

Давида Ойстраха вулиця

5, 13

З 09:00 по 17:00

проспект Добровольського

92, 94, 96, 98, 139

З 09:00 по 17:00

Довга вулиця

111, 118, 109, 113, 101, 105а, 105, 99а, 99б, 107, 99, 93, 117Б, 95, 117а, 93а, 103, 88А, 123, 97в, 121, 123/2, 119, 97, 120, 116а, 115, 108, 116, 112, 114, 102а, 104, 110, 110а, 106а, 102б, 102, 120а, 97а, 96Д, 118б, 120б, 98Е/50, 118, 118в, 120в, 121А, 97б, 98з/48, 118а, 98з48, 114а

З 09:00 по 16:00

Жоліо-Кюрі вулиця

22

З 09:00 по 17:00

Івана Мазепи вулиця

9, 6б, 4, 7, 11, 6а

З 00:00 по 17:00

Ільфа і Петрова вулиця

9

З 09:00 по 17:00

вулиця Коблевська

21, 23, 17/19, 15а, 13, 15

З 09:00 по 17:00

вулиця Коблевська

22

З 07:00 по 17:00

Верхова вулиця

19, 21

З 07:00 по 17:00

вулиця Космонавтів

4, 6, 8, 10

З 12:00 по 14:00

Костанді вулиця

172, 205, 199а

З 09:00 по 17:00

Костанді вулиця

100а, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 97а, 82А, 86А, 98А, 99А, 87в, 91/2, 103А, 119А, 80/2, 92а, 87а, 100/1, 69/1, 68а, 121А, 79/1, 88А, 95А, 91Б, 76б, 87б, 100Б, 123, 125, 127, 129

З 09:00 по 16:00

Краснослободская вулиця

52, 50/1, 52/10, 52/4

З 00:00 по 17:00

вулиця Леонова

57

З 09:00 за 19:00

вулиця Ломоносова

3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 7а, 13а, 10а, 16а, 18б, 15, 16, 17, 18, 19, 20

З 00:00 по 17:00

вулиця Львівська

31, 33, 37, 39, 41, 64, 66, 68, 70, 72, 37/Б, 37а, 74, 29в, 37б, 70а, 78а, 76а, 31а, 31б, 37б1, 64а, 39б, 66а, 39а, 35/37, 37В, 74/4, 76, 78, 641, 782

З 09:00 по 16:00

Люстдорфська дорога

120, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 161а, 147/1, 159а, 165А, 175б, 157А, 133а, 169а, 155а, 129а, 157, 131а, 179а/1, 151а, 149а, 147а, 163а, 173а, 171а, 175в, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177

З 09:00 по 16:00

Магістральна вулиця

33, 35а, 33 б, 34, 37, 33б, 35, 33а, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 37А

З 09:00 за 19:00

вулиця Маршала Малиновського

31, 33, 35, 37, 41, 47А, 65ком, 49, 35/2, 61/2, 51, 53, 55, 57, 61

З 09:00 по 17:00

Маршала Малиновського вулиця

53/1, 551

З 09:00 за 17:00

Матюшенко вулиця

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 20б, 22, 22Б, 20а, 5б, 5а, 6б

З 00:00 до 17:00

Ніжинська вулиця

1, 3, 5

З 07:00 до 17:00

Нескучная вулиця

8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 14/1, 36А, 39А, 45А, 18А, 13а, 23А, 1А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61

З 09:00 за 17:00

Миколи Аркаса вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 50А, 6А, 22А, 14/10, 14/3, 6Б, 28А, 8А, 36А, 3А, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

З 09:00 за 17:00

Новгородська вулиця

26Е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19/21, 14а / 3, 5а, 26г, 32а, 6в, 12а / 1, 36в, 14А, 6Е, 26Г / 1, 6а, 23а, 36а, 6в / 3, 10а, 10, 26а, 51а, 3а, 5В, 53а, 2а, 4а, 6б, 47А, 12а, 29А, 26в, 14а / 1, 12а / Д3, 16а, 10 / 2, 49а, 7/2, 28А, 26б, 6Г, 6Д, 14/5, 4-е, 6а / 1, 5Г, 4б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 144

З 09:00 по 16:00

Новгородський провулок

3/2, 2, 3, 4

З 09:00 по 16:00

Ольгіївська вулиця

15, 17, 19, 21

З 09:00 за 17:00

провулок Вільгельма Габсбурга

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

З 07:00 до 17:00

провулок Трудовий

1, 3а, 2, 3, 5, 6, 7, 8

З 09:00 по 16:00

провулок Шолохова

10, 7/2, 11/2, 5/2, 3, 2, 5/3, 9, 6, 7, 1, 8, 11/1, 11/3, 5, 3/2, 4/3, 11, 12, 4, 9/2, 4/2

З 09:00 по 16:00

Петра Лещенко вулиця

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33А, 41А, 25А, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41

З 09:00 за 17:00

площа Молоді

6, 14, 16, 19, 21, 12а, 12

З 00:00 до 17:00

Республіканська вулиця

79, 16а, 54, 81, 77, 87, 62, 30, 38, 48, 71, 73, 54б, 2, 3, 8, 7б, 7, 1ж, 2а, 1в, 1, 1б, 3а, 1а, 222, 194, 210, 200, 208, 287, 218, 210а, 224, 206, 192, 198, 216, 220а, 190, 227, 214, 186, 204, 220, 202, 196, 212, 285, 305а, 305, 319, 273, 321, 242, 271, 325, 259, 343а, 339, 293, 337, 261, 301, 315Б, 307, 313б, 313, 275а, 269, 232, 257, 238, 323, 285а, 228А, 313а, 226, 323а, 255, 331, 289, 234, 283, 329, 240, 307а, 277, 299, 263, 275, 297, 75, 317, 265, 295, 253, 327, 281, 267, 309, 311, 303, 201, 195, 231, 166, 154, 249, 156, 197, 211, 168а, 239, 182, 158, 160, 229, 185, 162, 243, 223, 180, 237, 182а, 245, 174, 152а, 178, 235, 217, 152, 247, 168, 164, 233, 172, 225а, 176, 26, 29, 45а, 16, 41, 27а, 15, 2в, 8а, 13, 65, 53, 47а, 14, 35, 24, 49, 12, 27, 4, 5а, 47, 22, 2г, 11, 5, 2б, 10, 23, 37, 57, 43, 61, 31, 19, 21, 18, 9, 6, 59, 33, 39, 17, 25, 28, 236

З 09:00 за 17:00

Салтикова-Щедріна вулиця

4, 6

З 00:00 до 17:00

Саші Хорошенко вулиця

20а, 11, 24б, 13а, 14а, 24а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

З 00:00 до 17:00

Північна вулиця

42 А, 1, 30 А, 18 А, 40 А, 11А, 34 А, 34 В, 22А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44

З 09:00 за 17:00

Слобідська вулиця

27, 29, 33

З 00:00 до 17:00

Сосюри вулиця

1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 59А, 66А, 78, 74А, 80, 82, 1а

З 09:00 до 19:00

Сумська вулиця

65а

З 09:00 по 16:00

Тімірязєва вулиця

53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67/2, 66/2, шістьдесят третій, 64, 65А, 67/1, 70а, 73 / 3.7375, 67а, 63а, 88а, 85а, 86В, 83в, 80г, 80г / 1, 80в, 63г, 80ж, 80б, 84г, 80е, 64/16, 80а, 80Д, 80з, 62Б, 83А, 72Б, 66уч.21, 84а, 79/1, 67 / 5, 74а, 55а, 82а, 63в, 57/2, 57Б / 3, 59 / 5А, 59/2, 62/7, 63д, 59/5, 59/3, 59/1, 83б, 53А / 23, 59/6, 61ж, 61В, 61М, 60/1, 55б, 57Б / 1, 57 / А, 59/4, 59а, 66в, 64/15, 61а, 62в, 64г, 73/1, 68б, 79г, 81а, 75а, 77а, 75Е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 63ж, 62 / А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 63з, 73а, 77/1, 84в, 68 / Б4, 65, 64А, 74, 71, 67, 81, 66, 86, 531, 602, 72, 82, 84, 77, 94, 83, 100, 69, 76, 88, 96, 73, 90, 102, 98, 68, 78, 91, 92, 85, 75, 89, 79, 93, 87

З 09:00 по 16:00

Училищная вулиця

2, 4, 6

З 00:00 до 17:00

Хаджибеевская дорога

2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 217а, 361А, 17а, 189/191, 379а, 193А, 335А, 365а, 307а, 341а, 255А, 151А, 241б, 357а, 311а, 467а, 8А, 123а, 14а, 24/1, 311, 493а, 241а, 473а, 27в, 491а, 481а, 429а, 107а, 377а, 453а, 427а, 271А, 315в, 27а, 239а, 487а, 485а, 277а, 317а, 315а, 267а, 265а, 39/1, 357б, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519

З 09:00 за 17:00

Шебелинський провулок

3, 12

З 09:00 по 16:00

Шишкіна вулиця

51

З 09:00 по 16:00

Яші Гордієнко вулиця

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 25/27, 19а, 32а, 28, 17а, 20а, 24б, 16а, 29, 30, 32, 15а

З 00:00 до 17:00

Повернути електрику одеситам планують о 17:00.

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