В Одеській області браконьєр, ховаючись від переслідування на автомобілі, збив прикордонника
Інцидент стався пізно ввечері, 4 червня, в Ренійському районі. Подробиці повідомила прес-служба ДПСУ, передає Politeka.net
На озері Кагул семеро чоловіків займалися браконьєрської діяльністю. з допомогою заборонених волосінних мереж на гумовому човні.
Їх спіймали на гарячому порганичники, коли вони вантажили вилов з сітками в свої автомобілі.
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«Не реагуючи на вимогу правоохоронців про зупинку, водій спробував сховатися "Нивою" і травмував прикордонника. Зупинити транспортний засіб вдалося тільки після попереджувального пострілу в гору», - розповіли в прикордонній службі.
Водія, що скоїв наїзд на прикордонника - затримали. Здоров'ю травмованого прикордонника нічого не загрожує.
Раніше ми писали, напередодні курортного сезону в Одесі на пляжі та прибережні території вивели бійців Нацгвардії.
Силовики будуть патрулювати курортні зони в районі Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузанівки.
"Гвардійці патрулюють курортні зони на прибережних територіях Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузановки і в місцях масового відпочинку", - йдеться в повідомленні.
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