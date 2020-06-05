В Одеській області браконьєр, ховаючись від переслідування на автомобілі, збив прикордонника

Інцидент стався пізно ввечері, 4 червня, в Ренійському районі. Подробиці повідомила прес-служба ДПСУ, передає  Politeka.net

На озері Кагул семеро чоловіків займалися браконьєрської діяльністю. з допомогою заборонених волосінних мереж на гумовому човні.

 Їх спіймали на гарячому порганичники, коли вони вантажили  вилов з сітками  в свої автомобілі.

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 «Не реагуючи на вимогу правоохоронців про зупинку, водій спробував сховатися "Нивою" і травмував прикордонника. Зупинити транспортний засіб вдалося тільки після попереджувального пострілу в гору», - розповіли в прикордонній службі.

Водія, що скоїв наїзд на прикордонника - затримали. Здоров'ю травмованого прикордонника нічого не загрожує.

Раніше ми писали, напередодні курортного сезону в Одесі на пляжі та прибережні території вивели бійців Нацгвардії.

Силовики будуть патрулювати курортні зони в районі Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузанівки.

"Гвардійці патрулюють курортні зони на прибережних територіях Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузановки і в місцях масового відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відкрили стрілянину посеред білого дня в Одесі, є поранені: фото і подробиці

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