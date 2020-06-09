В Одесу прийшла літня спека, а з нею нові проблеми
Так, у місті з підвищенням температури повітря почали "танути" дороги.
Відповідні кадри розміщують водії в соціальних мережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
зокрема, серйозне велика кількість смоли на дорогах помітили в районі Биопарка, Балківської та Іцхака Рабіна, де нещодавно проходив ремонт доріг.
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На кадрах створюється враження, що водії буквально пливуть по калюжах. Крім того, вони поскаржилися, що доводиться бруднити свої автомобілі і смола псує колеса.
Тим часом, робітники почали рясно посипати смолу на дорогах піском.
Одесити закликають інших автомобілістів, поки, по можливості, не кататися по місту.
А тим часом синоптики прогнозують, що весь тиждень погода в Одесі буде спекотною і сонячно, проте ближче до її кінця очікуються дощі з грозами.
Четвер, 11 червня, за прогнозами, стане самим сонячним днем на цьому тижні. Дощів не передбачається. Температура повітря підніметься на кілька градусів Цельсія. Вітер слабкий, змінний. На море очікується повний штиль.
Температура повітря вночі +15 +20, вдень повітря прогріється до +32 градусів.
Субота, 13 червня, прогнозується самої хмарної. Вночі та вранці синоптики прогнозують опади з грозою. Температура повітря становитиме +20+28 градусів. Вітер західний, помірний.
У неділю, 14 червня, на місто надвинеться грозовий фронт і дощі. В Одесі трохи похолодає. Вітер західний, помірний.
Температура повітря складе +18 +27 градусів.
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