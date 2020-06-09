Одеситів попереджають поки не кататися по місту

В Одесу прийшла літня спека, а з нею нові проблеми

Так, у місті з підвищенням температури повітря почали "танути" дороги.

Відповідні кадри розміщують водії в соціальних мережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

зокрема, серйозне велика кількість смоли на дорогах помітили в районі Биопарка, Балківської та Іцхака Рабіна, де нещодавно проходив ремонт доріг.

На кадрах створюється враження, що водії буквально пливуть по калюжах. Крім того, вони поскаржилися, що доводиться бруднити свої автомобілі і смола псує колеса.

Тим часом, робітники почали рясно посипати смолу на дорогах піском.

Одесити закликають інших автомобілістів, поки, по можливості, не кататися по місту.

А тим часом синоптики прогнозують, що весь тиждень погода в Одесі буде спекотною і сонячно, проте ближче до її кінця очікуються дощі з грозами.

Четвер, 11 червня, за прогнозами, стане самим сонячним днем на цьому тижні. Дощів не передбачається. Температура повітря підніметься на кілька градусів Цельсія. Вітер слабкий, змінний. На море очікується повний штиль.

Температура повітря вночі +15 +20, вдень повітря прогріється до +32 градусів.

Субота, 13 червня, прогнозується самої хмарної. Вночі та вранці синоптики прогнозують опади з грозою. Температура повітря становитиме +20+28 градусів. Вітер західний, помірний.

У неділю, 14 червня, на місто надвинеться грозовий фронт і дощі. В Одесі трохи похолодає. Вітер західний, помірний.

Температура повітря складе +18 +27 градусів.

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