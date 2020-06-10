Відомо на яких вулицях

У середу, 10 червня, жителів Одеси і області очікують планові та ремонтні відключення електроенергії

Інформацію про це підтвердила прес-служба АТ «Одесаобленерго», передає Politeka.net.

Згідно з повідомленням, сьогодні без світла залишаться 230 вулиць і 5887 будинків.

Комунальники підкреслили, що відключення електроенергії заплановані у зв'язку з проведенням планових і аварійних ремонтних робіт по модернізації електромережі.

При цьому вони зазначили, що сьогодні відключення буде проведено не тільки в Одесі, але й області.

Зокрема, без електрики залишаться такі населені пункти: Одеса, Біляївка Великодолинське, Дальник, Доброслав, Ізмаїл, Корсунці, Красносілка, Кремидовка, Маяки, Нова Покровка, Новосільське, Овідіополь, Подільськ, Чорноморськ, Шевченкове.

В Одесі буде відсутня електроенергія за наступними адресами:

1-й провулок Дунаєвського

5, 3а, 4А, 2, 3, 4, 1б, 1, 6

З 09:00 по 17:00

1-я вулиця Сортувальна

42, 42А, 24, 44, 34а, 38а/с, 34, 36, 40

З 09:00 по 17:00

10-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 23а, 19А, 15, 17, 19, 25, 21А

З 09:00 по 17:00

11-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22А, 24А, 14а, 7А, 26А, 9А, 16, 1А, 20А, 18, 20, 22, 24, 26

З 09:00 по 17:00

12-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

18Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 21а, 16а, 24, 25, 26

З 09:00 по 17:00

13-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12А, 25А, 9А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 16А

З 09:00 по 17:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 44а, 21, 12а, 17а, 14а, 23б, 23а, 22, 23, 24, 25, 26, 42

З 09:00 по 17:00

15-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 42а, 45/2, 34а, 9а, 36а, 19а, 17а, 15а, 24а, 30а, 20а, 21, 38а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

З 09:00 по 17:00

16-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

45, 34а, 24а, 42, 41а, 39, 25, 28, 40, 45а, 27а, 43, 27, 47, 41, 39а, 39/3, 24, 49, 29, 23, 10, 20, 8, 4, 19, 14, 18, 3, 17, 22а, 2, 26, 1, 16, 15, 21, 7, 6, 13, 7а, 5, 12, 11а, 11, 22, 3а, 21/2, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 36/2, 5/2

З 09:00 по 17:00

17-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24А, 25а, 15Б, 17А, 32, 16а, 5А, 4/2, 23А, 26А, 33А, 22А, 30А, 38А, 34А, 44а, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 15А

З 09:00 по 17:00

18-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 29А, 47А, 15А, 49А, 23а, 12/1, 13, 25А, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

З 09:00 по 17:00

19-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

3А, 5, 4В, 1, 1А, 3

З 09:00 по 17:00

2-й провулок Дунаєвського

6, 12А, 10, 2Б, 6А, 1, 4, 2/А, 12, 8, 12в

З 09:00 по 17:00

3-й провулок Дунаєвського

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

З 09:00 по 17:00

9-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

22, 10А, 16, 18, 24, 26, 20А, 16А, 10, 20

З 09:00 по 17:00

Академіка Корольова вулиця

34А

З 09:00 по 17:00

вулиця Академічна

16А, 16, 16В, 16Б, 18

З 09:00 по 17:00

Бессарабська вулиця

1, 2, 3, 5

З 09:00 по 17:00

вулиця Боженка

1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

З 09:00 по 17:00

вулиця Гастелло

54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 86А, 56а, 67, 83а, 87а, 57а, 54А, 54б, 86б, 81а, 78а, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

З 09:00 по 17:00

Юхима Фесенко вулиця

7

З 09:00 по 17:00

Інглезі вулиця

3А, 1, 3.

З 09:00 по 17:00

Конноармейская вулиця

1, 1а

З 09:00 по 17:00

Непряма вулиця

42А, 74/76, 44, 62, 60, 50, 54, 68, 58, 52, 56/3, 48, 56

З 09:00 по 17:00

Костанді вулиця

176, 205А, 209, 192, 190, 227, 217, 221, 178А, 227А, 186, 196, 215, 182, 184, 184А, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 188, 225, 176А, 219, 174, 180

З 09:00 по 17:00

вулиця Крайня

70А

З 09:00 по 17:00

вулиця Червона

2, 3, 5, 7, 8, 9, 15

З 09:00 по 17:00

вулиця Левітана

78, 96а, 74, 72, 74а, 70, 108, 105, 145Б, 137, 143а, 116, 106, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 105Б, 98, 131, 139а, 137а, 112, 145а, 145, 133, 104, 114, 10015л, 86, 90, 88, 96, 82, 80, 94, 80А, 92, 139

З 09:00 по 17:00

вулиця Леонова

57

З 09:00 за 19:00

Лузановська вулиця

5, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 90А, 94А, 84б, 84а, 82/84, 84в, 94Б, 57/1, 108, 110, 5А

З 09:00 по 17:00

Магістральна вулиця

31Б, 33 б, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 34, 16А, 314, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31р, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 31К, 7, 19А, 31Н, 24, 21А, 22, 12, 5, 11, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 23, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 35а, 33, 33а, 48

З 09:00 за 19:00

вулиця Молодіжна

2, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28А, 29А, 1В, 9Г, 9А, 9Б, 9В, 31, 32, 33, 1А

З 09:00 по 17:00

вулиця Похила

14б, 56А, 25, 12А, 2, 40, 17, 46Б, 39, 18, 3, 33, 28, 26а, 18А, 32, 41, 15, 13, 1, 38, 26, 48, 7, 12/2, 14А, 11А, 36, 4, 174, 1А, 43, 59Б, 50, 42, 59А, 27, 49, 14, 28а, 45, 37А, 24, 27а, 3а, 47, 5, 51, 35, 22, 4а, 29, 16, 11, 4/2, 51а, 29/1, 37, 34, 15А, 46А, 44, 10, 8, 43Б, 23, 20, 31, 24А, 32А, 19, 57, 53, 59, 9, 30, 6, 55, 21, 41А, 36А

З 09:00 по 17:00

Ненудна вулиця

52А, 52А14, 52, 57, 59

З 09:00 за 19:00

Миколаївська дорога

265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 287, 289, 291, 293, 295, 301/2, 309А, 287а, 279/35, 289а, 305А, 271а, 297, 273/1, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311

З 09:00 по 17:00

Одеський провулок

5, 7, 3А, 3

З 09:00 по 17:00

провулок Гагаріна

20

З 09:00 за 19:00

провулок Дунаєвського

14/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1В, 31А, 61/1, 12а, 40 Б, 23Б, 33А, 9Ж, 11, 24А, 10А, 4А, 59А, 41А, 56А, 42А, 67Б, 40А, 61А, 38А, 51А, 40Б, 57Б, 49А, 34а, 37А, 52а, 44А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69

З 09:00 по 17:00

вулиця Польова

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28А, 28, 2а, 24а, 31А, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49

З 09:00 по 17:00

вулиця Сосюри

1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76а, 59А, 66А, 1а, 74А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

З 09:00 за 19:00

вулиця Сосюри

44, 45, 51а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58

З 09:00 по 17:00

Середня вулиця

38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 49А, 51, 38/1, 53, 55, 57, 59

З 09:00 по 17:00

Стовпова вулиця

24Б, 24, 26, 24/11, 22, 24а, 20, 20А

З 09:00 по 17:00

Суперфосфатна вулиця

7, 12, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 16, 3В, 38, 17а, 13, 16А, 26, 6, 21, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 17Б

З 09:00 по 17:00

Тираспольське шосе

29, 31, 25А, 21, 23, 27

З 09:00 по 17:00

Тульская вулиця

77а, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 90а, 73А, 94Б, 105а, 96а, 95, 94а, 100а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861

З 09:00 по 17:00

вулиця Урожайна

4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

З 09:00 по 17:00

вулиця Лютнева

3, 5

З 09:00 по 17:00

вулиця Черняховського

16, 18

З 09:00 по 17:00

Шестакова вулиця

1, 3, 5

З 09:00 по 17:00

Штилевая вулиця

58а, 2, 6, 8, 80Б, а/з, 4А, 84а, 25А, 106А, 10, 82А, 116а, 25Б, 114а, 87А, 114Б, 76А, 25, 87Б, 108, 50, 118, 106, 92, 66, 94, 57, 64, 56, 78, 85, 114, 84, 102, 68, 26, 112, 88, 116, 60, 62, 28, 58, 70, 76, 110, 87, 30, 86, 74, 81, 12, 22, 72, 14, 24, 34, 54, 90, 80, 16, 18, 20, 82

З 09:00 по 17:00

вулиця Щорса

110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118В, 122/2, 120Б, 120В, 120А, 111а, 118А, 118Б, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

З 09:00 по 17:00

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