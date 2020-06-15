Негода розгулялася не на жарт

В Одеській області зливи затопили села

Сильні опади на вихідних 13 та 14 червня призвели до масового затоплення вулиць і будинків у Ренійському районі.

Відповідне відео оприлюднив у соцмережах заступник голови Одеської облради Юрій Димчогло, передає Politeka.net. (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця).

Найбільше постраждали жителі міста Рені, а також населених пунктів Долинське, Лиманське, Улоговина та Нагірне.

«Це катастрофа для місцевих бюджетів отже спустошених економічною кризою, посухою та боротьбою з вірусом, - зауважив чиновник.

Gepostet von Yuriy Dimchoglo am Sonntag, 14. Juni 2020

Gepostet von Yuriy Dimchoglo am Sonntag, 14. Juni 2020

До цього ми повідомляли, що потужна злива перетворила вулиці на ріки в Одесі, а на півдні області випав град розміром з куряче яйце.

У неділю, 14 червня після нічної зливи в Одесі традиційно затопило такі вулиці, як Балківську, Хімічну та Приморську.

«Ранок починається не з кави, діставайте човни, пані та панове», - коментують потоп водії.

У теж час в передмісті Одеси - на Фонтанці, місцеві жителі зафіксували першу літню грозу.

Крім того, на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав великий град.

Нагадаємо, сильний град раптово обрушився на Україну, річна стихія вже наробила лиха.

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що гігантський торнадо обрушився на український курорт, відео моменту удару: "Вийшов з води".



