В Одеській області зливи затопили села
Сильні опади на вихідних 13 та 14 червня призвели до масового затоплення вулиць і будинків у Ренійському районі.
Відповідне відео оприлюднив у соцмережах заступник голови Одеської облради Юрій Димчогло, передає Politeka.net. (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця).
Найбільше постраждали жителі міста Рені, а також населених пунктів Долинське, Лиманське, Улоговина та Нагірне.
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«Це катастрофа для місцевих бюджетів отже спустошених економічною кризою, посухою та боротьбою з вірусом, - зауважив чиновник.
До цього ми повідомляли, що потужна злива перетворила вулиці на ріки в Одесі, а на півдні області випав град розміром з куряче яйце.
У неділю, 14 червня після нічної зливи в Одесі традиційно затопило такі вулиці, як Балківську, Хімічну та Приморську.
«Ранок починається не з кави, діставайте човни, пані та панове», - коментують потоп водії.
У теж час в передмісті Одеси - на Фонтанці, місцеві жителі зафіксували першу літню грозу.
Крім того, на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав великий град.
Нагадаємо, сильний град раптово обрушився на Україну, річна стихія вже наробила лиха.
Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.
Також Politeka писала, що гігантський торнадо обрушився на український курорт, відео моменту удару: "Вийшов з води".