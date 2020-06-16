Жителі одного з сіл в Одеській області ніяк не хочуть прощатися з Леніним, тому вирішили вдатися до хитрощів

Зокрема, в селі Залізничне Болградського району пам'ятник радянському вождю вирішили переробити на болгарина, передає Politeka.net.

Така інформація з'явилася в Фейсбук-співтоваристві «Декомунізація. Україна.», де опубліковано відповідь Залізничной сільради на запит про те, чому в цьому населеному пункті не виконують вимоги Закону України про декомунізацію.

Так, ще в 2016 році місцеві жителі відмовилися міняти радянські назви вулиць і зносити пам'ятник Леніну, проте все ж таки шість вулиць в селі перейменували, але монумент не знесли.

У сільраді заявили, що прийняли рішення зберегти пам'ятник провівши реконструкції. Іліча збираються перетворити на болгарську особистість шляхом перефарбування і додавання національних атрибутів.

Користувачі в коментарях задаються питанням, звідки така любов до Леніна у цьому селі.

«Звідки така любов селі до Леніну? Що він їм доброго зробив? Невже надивилися російського телебачення супутнику?», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області в рамках декомунізації знесли один з останніх пам'ятників Володимиру Леніну.

Мова йде про демонтаж в селі Виноградівка Болградського району, що на Одещині.

Чиновники не планують його знищувати, а мають намір залишити в селі в якості історичного експоната.

"Ми його демонтували і перенесли в підсобне приміщення. Хай там поки що лежить", – кажуть вони.

Нагадаємо, Сталіна виловили у водах на Одещині, дивовижне фото

Також Politeka писала, Одеська область піде під воду, зроблено попередження: які міста можуть зникнути з карти

А ще Politeka повідомляла, в Одесі забудовують пляж, мешканці обурені: кадри свавілля