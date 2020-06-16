Жителі одного з сіл в Одеській області ніяк не хочуть прощатися з Леніним, тому вирішили вдатися до хитрощів
Зокрема, в селі Залізничне Болградського району пам'ятник радянському вождю вирішили переробити на болгарина, передає Politeka.net.
Така інформація з'явилася в Фейсбук-співтоваристві «Декомунізація. Україна.», де опубліковано відповідь Залізничной сільради на запит про те, чому в цьому населеному пункті не виконують вимоги Закону України про декомунізацію.
Так, ще в 2016 році місцеві жителі відмовилися міняти радянські назви вулиць і зносити пам'ятник Леніну, проте все ж таки шість вулиць в селі перейменували, але монумент не знесли.
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У сільраді заявили, що прийняли рішення зберегти пам'ятник провівши реконструкції. Іліча збираються перетворити на болгарську особистість шляхом перефарбування і додавання національних атрибутів.
Користувачі в коментарях задаються питанням, звідки така любов до Леніна у цьому селі.
«Звідки така любов селі до Леніну? Що він їм доброго зробив? Невже надивилися російського телебачення супутнику?», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області в рамках декомунізації знесли один з останніх пам'ятників Володимиру Леніну.
Мова йде про демонтаж в селі Виноградівка Болградського району, що на Одещині.
Чиновники не планують його знищувати, а мають намір залишити в селі в якості історичного експоната.
"Ми його демонтували і перенесли в підсобне приміщення. Хай там поки що лежить", – кажуть вони.
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