В Одеському аеропорту відбулися зміни, які спричинили невдоволення з боку водіїв

Так, господарі міжнародного аеропорту «Одеса» вирішили підзаробити на всіх, хто приїжджає до пассажиркому терміналу і ввели плату у розмірі 30 грн за кожні півгодини. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Безкоштовні 15 хвилин будуть скасовані. Тепер доба обійдеться в 1440 гривень, повідомляють місцеві ЗМІ.

Нові правила вступлять в силу з понеділка 22 червня, проте вони вже не сподобалися, в першу чергу, таксистам, які організували акцію протесту, заблокувавши в'їзд на парковку Одеського аеропорту. Вони висунули вимогу повернути безкоштовні 15 хвилин.

«Просто заїхати і забрати людину — і з тебе вже вимагають гроші. Такого немає ні на одній парковці», — пояснюють протестувальники.

На місце конфлікту з'їхалася поліція і приватна охорона.

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Так, підприємці організували стихійний мітинг біля будівлі РДА, з вимогою не закривати їх на карантин.

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