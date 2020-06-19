Стало відомо, що ще в чотирьох районах і одному місті в Одеській області посилюють карантинні заходи
Карантин посилять, крім Болгарського району, в Ізмаїльському, Лиманському, Ананьївському та Татарбунарському районах, а також у місті Ізмаїлі. Таку заяву зробив в ході брифінгу головний санітарний лікар області Віталій Гончаров, передає Politeka.net.
Гончаров зазначив, що в цих районах збільшився зростання захворюваності вірусною інфекцією з Китаю, тому епідеміологічна ситуація залишається складною.
В районах будуть закриті ринки, обмежать роботу громадського транспорту і внесуть зміни в роботу медичних установ.
Нарахування зарплат по-новому, українцям повідомили приємну новину: "Підвищення торкнеться..."
Щаслива Каменських блиснула ідеальною фігурою в супер-міні: "Дика кішечка"
Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня
Українцям озвучили нові правила життя до 31 липня: «буде заборонено...»
За словами медика, що причиною нового сплеску захворюваності стали недотримання карантинних обмежень та ігнорування заходів безпеки.
«Ми дуже сподівалися, що з підвищенням температури вірус ослабне, але він виявився непередбачуваним. Склалася зараз ситуація - результат нехтування масками та інших порушень карантину. Економіка зараз диктує нам необхідність ослаблення карантину, а епідеміологічна ситуація навпаки», - зазначив Віталій Гончаров.
Раніше повідомлялося, підприємці з Болграда збунтувалися проти посилення карантину.
Так, підприємці організували стихійний мітинг біля будівлі РДА, з вимогою не закривати їх на карантин.
"Ми вимагаємо від влади скасувати карантинні заходи, які не дають нам можливості торгувати на ринках і в магазинах, змушують закрити закладу громадського харчування", - заявив один з учасників протесту.
Нагадаємо, одеситів будуть масово перевіряти на імунітет: що задумали в МОЗ
Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше
Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані