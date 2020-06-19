В мережі показали наслідки повені, яку викликала злива на півдні Одеської області

Відповідні кадри розмістив в мережі голова облради Юрій Димчогло, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що потоки вируючої води змили асфальтове покриття з щебенем і бордюрами на вулицях села Долинське.

Вулиця виглядає досить страхітливою і нагадує місце, як після бомбардування. Тепер пройти по ній навіть пішки дуже складно, а що говорити про проїзд на машині.

Раніше ми повідомляли, що два села в Одеській області - Нагірне і Долинське постраждали в результаті стихійного лиха та їх оголосили зоною надзвичайної ситуації.

До такого висновку прийшла комісія з питань ТЕБ та НС.

За даними чиновників, орієнтовний розмір завданих збитків становить близько 13 мільйонів гривень.

Тому комісія вирішила: визнати подія в селах Долинське і Нагірне, яке попередньо підпадає за ознаками під «надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня».

А тим часом синоптики повідомили, що жителям Одеси та області необхідно змиритися з нескінченними дощами і грозами на цьому тижні.

Вони повідомили, що в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Вночі та вдень прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі становитиме 18-20 °С, вдень 28-30 °C

Температура морської води 20-21 °C

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-20 ° С, вдень 26-31 °C

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