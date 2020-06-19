На одеському полігоні почався новий етап випробувань крилатої ракети «Нептун»

Надважливе відео показала прес-служба Генштабу ЗСУ, передає Politeka.net (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

17 червня, на військовому полігоні «Алібей « в Одеській області ракета успішно вразила ціль з бойовою частиною, що і стало головною особливістю нинішніх випробувань комплексу.

"Щоб протидіяти російської агресії в акваторії Чорного і Азовського морів, розроблені РК-360 МЦ «Нептун». Це - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневої і радіоелектронної протидії супротивника", - заявили в Генштабі.

Раніше ми повідомляли, успішні випробування української крилатої ракети не на жарт стривожили росіян і змусили приймати заходи. Про це експерт Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сівков розповів російським ЗМІ.

Академік визнав, що ракети представляють значну загрозу для росіян. За словами Костянтина Сівкова, за допомогою Р-360 українці зможуть знищувати бойові кораблі РФ.

"Протикорабельна ракета – це серйозна небезпека. Вони можуть наносити удари навіть за військовим кораблям ВМФ Росії", - заявив експерт.

Нагадаємо, нову ракету "Нептун" запустили в Одеській області, потужне відео: "Наносять удари по..."

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