В розпал пляжного сезону рятувальники проводили бесіди з відпочиваючими на узбережжі під Одесою

Зокрема, в місті Чорноморськ Одеської області співробітники ДСНС нагадали людям про правила безпеки під час відпочинку на морі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вони роздавали листівки, а також закликали всіх завзятих нирців дотримуватися правил безпеки.

«Пляж – місце потенційної небезпеки, на якому потрібно бути максимально пильним. Особливо в тому випадку, якщо з вами є діти», - розповіли рятувальники.

Звернемо увагу, що тільки за два перші тижні з початку літа на одеських пляжах уточнили три людини.

При цьому рятувальники врятували від утоплення вже 57 відпочиваючих з початку сезону. Двох буквально повернули до життя до приїзду швидкої допомоги. Також рятувальники надали першу медичну допомогу 112 відпочиваючим, 19 з яких – діти. В основному це були травми і теплові удари.

Всі смертельні випадки були пов'язані з п'яними купаннями.

Раніше ми повідомляли, в Одесі та області патрульна поліція буде посилено перевіряти автобуси і маршрутки.

Справа в тому, що на території Одеської області, як і по всій Україні, стартувала комплексна перевірки під умовною назвою "Перевізник".

інспектори будуть перевіряти технічний стан транспортних засобів, наявність і справність аварійних виходів, розташування місць для сидіння, також буде контролюватися зберігання транспортних засобів за певним місцем їх стоянки, організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення медичного огляду водіїв.

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