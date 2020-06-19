В разгар пляжного сезона спасатели проводили беседы с отдыхающими на побережье под Одессой

В частности, в городе Черноморске Одесской области сотрудники ГСЧС напомнили людям о правилах безопасности во время отдыха на море, сообщают местные СМИ.

Они раздавали листовки, а также призывали всех заядлых ныряльщиков придерживаться правил безопасности.

«Пляж – место потенциальной опасности, на котором нужно быть максимально бдительным. Особенно в том случае, если с вами есть дети», - рассказали спасатели.

Обратим внимание, что только за две первые недели с начала лета на одесских пляжах утонили три человека.

При этом спасатели спасли от утопления уже 57 отдыхающих с начала сезона. Двоих буквально вернули к жизни до приезда скорой помощи. Также спасатели оказали первую медицинскую помощь 112 отдыхающим, 19 из которых – дети. В основном это были травмы и тепловые удары.

Все смертельные случаи были связаны с пьяными купаниями.

Ранее мы сообщали, в Одессе и области патрульная полиция будет усиленно досматривать автобусы и маршрутки.

Дело всё в том, что на территории Одесской области, как и по всей Украине, стартовала комплексная проверки под условным названием "Перевозчик".

инспекторы будут проверять техническое состояние транспортных средств, наличие и исправность аварийных выходов, расположение мест для сидения, также будет контролироваться хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки, организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов и проведения медицинского осмотра водителей.

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