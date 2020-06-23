У середу, 24 червня, жителів Одеси чекають відключення електроенергії
Інформацію про це оприлюднила прес-служба АТ «Одесаобленерго», передають журналісти Град.
У середу без світла залишаться близько 90 вулиць та 1000 будинків. За інформацією прес-служби, 24 червня, у зв'язку з проведенням запланованих і аварійних ремонтних робіт по модернізації електромережі, відключення електроенергії будуть проведені на наступних вулицях Одеси:
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З 9:00 - 11:00
Миколаївська дорога: 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221
З 10:00 - 13:00
Бернардацці вулиця: 8, 12/7, 14/16
Красних зорь провулок: 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14
Новобереговая: 12Б, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 78/А, 78/Б, 79а, 80, 82, 82а, 83а, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, уч6, уч7, уч8
З 9:00 - 17:00
Академічна (Піонерська): 16, 16А, 16Б, 16В
Балківська: 137, 137г, 139, 141
Винниченка Володимира вулиця: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
Яші Гордієнко вулиця: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
Жоліо-Кюрі вулиця: 31, 31-1, 31-2, 33, 33а-c, 33а/с524, 35, 37, 37а
Картамишевська вулиця: 40, 40/1
Красная: 5, 7, 9, 15
10-я Лінія (селище Котовського): 35
Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
Лузановська: 65, 67
Лузановський 1-й провулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14
Лузановський 2-й провулок: 1, 3, 4, 5
Мазепи: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
Молоді площа: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
Миколаївська дорога: 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221
Миколаївська дорога: 305, 305А, 307
Паркова: 77, 77-1
Педагогічна: 46, 46А, 46-А
Святослава Ріхтера (раніше Щорса): 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124
Салтикова-Щедріна вулиця: 4, 6
Слобідська: 27, 29, 33
Сортувальна 1-я: 34, 36, 42, 42А, 44
Середня: 61
Училищна вулиця: 2, 4, 6
Хорошенко Саші: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
Цимлянська: 17, 19, 21, 24, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46
Черняховського: 12, 12А, 12Б, 12В, 16, 18
З 9:00 - 19:00
Аркаса Миколая: 30, 31А, 31Б, 34, 37А, 37Б, 39, 41, 43, 43/2, 45
Ашхабадська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Бессарабська: 2, 4, 4Б, 6
Библиотечна: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
Болградська: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26
Бородинська вулиця: 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 53Г, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 79А, 79Д
Ветеранів Труда вулиця: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49
Волоколамська: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
Восточный 2-й переулок: 9
Воробєва Академіка вулиця (раніше Польова): 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
Гагарина провулок: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25
Гагарина проспект: 1
Гаркавого Академіка вулиця: 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156
Горизонтальна: 49, 49А, 50
Дальницьке шоссе: 19
Доватора Генерала вулиця: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25-Б, 25Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
Житомирська: 1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202
Іюльська: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
Карпатська: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22
Кленова: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Крайня: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
Леонова вулиця: 57
Левадна вулиця: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
Магистральна вулиця: 41, 41А, 43, 45Б, 47В, 49А, 51, 53а, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68д, 70, 72, 72А, 74, 74А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
Молодіжна: 1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34
Могилевська: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22
Нескучна вулиця: 53, 55
Паркова: 77, 77-1
Панаса Мирного вулиця: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
Патріотична вулиця: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64/66, 66, 68, 70, 72, 74, 76
Петра Лещенко вулиця: 42, 44, 45, 47, 47-А, 49, 49-А, 51, 53, 53/2, 55, 55-А, 57, 59, 59А, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79
Подольська: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
Ползунова вулиця: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 6, 7
Ползунова 1-я вулиця: 1, 2, 3, 4а, 5, 6а, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А
Ползунова 1-й провулок: 6, 24Б
Проточний провулок: 1, 1/1, 3, 5, 8
Рижська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Самарська: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75
Самолетна вулиця: 44, 44а, 47, 52
Північна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44
Селянська: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
Смоленська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51
Сонячна: 1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41
Сосюри вулиця: 1, 1а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
Сталепрокатна: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26
Сталепрокатний провулок: 13
Творча: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51
Тираспольська: 25
Тираспольське шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
Удельний провулок: 6
Улітіна вулиця: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
Умова вулиця: 1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
Уманська вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
Урожайна: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44
Учнівська: 26
Черновицький провулок: 21, 21а, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 38, 40
Южная вулиця (Авангард): 33, 35, 35А
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