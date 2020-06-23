В Одеській області стався спалах китайського вірусу
Стало відомо, що в Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті захворіло китайським вірусом 20 співробітників.
Першого хворого в психдеспансері виявили 19 червня. Потім протестували весь персонал і діагностували хворобу ще близько двох десятків медпрацівників. Диспансер терміново закрили на карантин. Про це повідомили журналісти видання Української Служби Інформації.
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Як повідомляє мер Балти Сергій Мазур, диспансер терміново закрили на карантин разом з членами трудового колективу. 23 і 24 червня буде проходити додатковий відбір ПЛР-тестів для повторного підтвердження відповідного діагнозу.
Медпрацівники, у яких підозрюють діагноз, перебувають під постійним наглядом лікарів сімейної медицини.
Мер міста Сергій Мазур відзначив, що спалах відбувся бо жителі забули про заходи безпеки. І в черговий раз звернувся до місцевих з проханням не нехтувати правилами карантину, носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.
Також раніше повідомлялося, що з 22 червня в Одесі забороняється робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п'яти квадратних метрах і вводиться ряд інших обмежень.
Крім того, обмежується кількість людей в громадському транспорті - водіям дозволено брати пасажирів лише на сидячі місця. При цьому перевізники повинні забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту і контролювати, щоб вони користувалися ними.
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