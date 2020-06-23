В Одеській області стався спалах китайського вірусу

Стало відомо, що в Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті захворіло китайським вірусом 20 співробітників.

Першого хворого в психдеспансері виявили 19 червня. Потім протестували весь персонал і діагностували хворобу ще близько двох десятків медпрацівників. Диспансер терміново закрили на карантин. Про це повідомили журналісти видання Української Служби Інформації.

Як повідомляє мер Балти Сергій Мазур, диспансер терміново закрили на карантин разом з членами трудового колективу. 23 і 24 червня буде проходити додатковий відбір ПЛР-тестів для повторного підтвердження відповідного діагнозу.

Медпрацівники, у яких підозрюють діагноз, перебувають під постійним наглядом лікарів сімейної медицини.

Мер міста Сергій Мазур відзначив, що спалах відбувся бо жителі забули про заходи безпеки. І в черговий раз звернувся до місцевих з проханням не нехтувати правилами карантину, носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Також раніше повідомлялося, що з 22 червня в Одесі забороняється робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п'яти квадратних метрах і вводиться ряд інших обмежень.

Крім того, обмежується кількість людей в громадському транспорті - водіям дозволено брати пасажирів лише на сидячі місця. При цьому перевізники повинні забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту і контролювати, щоб вони користувалися ними.

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