Посреди одного из жилых домов Одессы утворился настоящий водопад

Самый настоящий водопад образовался сегодня в парадной дома №24 по улице Академика Сахарова в Одессе.

Также ранее сообщалось, что на севере Одесской области прошел сильный дождь, который подпортил жизнь местных жителей.

Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону и ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.

Кроме того, на поселке Котовского, Сухом Лимане и в Южном выпал град размером с вишню.

Так, ливень 24 июня в полдень задел самый большой жилой район Одессы – поселок Котовского. Впоследствии он превратился в сильную грозу, выпал град, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.