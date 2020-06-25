Посреди одного из жилых домов Одессы утворился настоящий водопад
Самый настоящий водопад образовался сегодня в парадной дома №24 по улице Академика Сахарова в Одессе.
Как сообщили журналистам «Думской» жильцы, вода начала бить мощной струей из пролома в стене и затопила нижнюю лестничную площадку и подъезд (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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В муниципальном департаменте городского хозяйства сообщили, что в доме создано ОСМД и "все вопросы к нему". С объединением связаться не удалось: на телефонные звонки там не отвечают.
Специалисты "Инфоксводоканал" предположили, что водопад — следствие недельной непогоды: судя по всему, прорвало внутренний ливневый водосток, и вода хлынула в парадную.
Также ранее сообщалось, что на севере Одесской области прошел сильный дождь, который подпортил жизнь местных жителей.
Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону и ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.
Кроме того, на поселке Котовского, Сухом Лимане и в Южном выпал град размером с вишню.
Так, ливень 24 июня в полдень задел самый большой жилой район Одессы – поселок Котовского. Впоследствии он превратился в сильную грозу, выпал град, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.