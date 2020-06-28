Рятувальники Одеської області шукають дівчину, яка 27 червня пішла купатися в річці Дунай і не повернулася
Про це Politeka стало відомо з повідомлення Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.
В 20:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Кілії дівчина 1998 року народження пішла купатися в р. Дунай і не повернулася. Співробітники ДСНС обстежили 5 км берегової лінії, проте зниклу не знайшли.
В 6:05 28 червня до місця події направили водолазів для проведення пошуків на воді.
Нагадаэмо, мешканців Одеської області попереджають про повінь.Прогнозують, що вода зачепить частину міжнародної траси Одеса-Рені, пункти пропуску Паланка та кілька населених пунктів.
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Найбільше може постраждати селище Яськи, розташоване поблизу річки Турунчук – у рукаві Дністра.
У Яськах живуть понад 5000 людей. Половині з них загрожує підтоплення. Місцева влада застерігає людей про небезпеку і просить заздалегідь зібрати документи, гроші та цінні речі та готуватися до евакуації.
Втім, більшість мешканців евакуюватися відмовляються.
25 червня рівень води на нижній ділянці Дністра і в його рукавах, у зокрема Турунчуке, піднявся майже на два м. За прогнозами експертів, в найближчим часом вода може піднятися ще на 2,5 м.
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