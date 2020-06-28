Одеса опинилася в списку міст-лідерів з порушення карантину

Як передає Politeka з посиланням на сайт президента України, про це повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За даними глави МВС, за останні дні найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві.

За словами правоохоронців і користувачів соцмереж, ніяких обмежень не дотримується ні в громадському транспорті, ні на одеських пляжах немає дотримання соціальної дистанції і масочного режиму. Така ж ситуація і в одеських нічних клубах.





Як повідомляє система моніторингу РНБО, за останню добу в Україні виявили 917 нових випадків захворювання китайським вірусом. 19 осіб померли і 233 — одужали.

За весь період епідемії в Україні 18 934 пацієнтів одужали, 1 120 осіб померли.

За добу в Одеській області зареєстрували 34 нових випадків захворювання. За добу 88 пацієнтів одужали і ніхто не помер.

З початку епідемії в Одеській області виявили 1 601 випадок захворювання на COVID-19.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливість піку захворювань китайським вірусом посеред літа.





Президент підкреслив, що вважає роботу з роз'яснення українцям необхідності дотримання карантинних заходів недостатньою. Він зазначив, що найближчим часом ситуація ризикує погіршитися.



«У нас в деяких регіонах заповнене вже більше половини ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити це зростання, будемо мати пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий ослаблення карантину», - заявив Зеленський.



Нагадаємо, незважаючи на дію адаптивного карантину, влада може посилити обмежувальні заходи.Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Кабміну Денис Шмигаль.



За його словами, в деяких українських регіонах громадський транспорт може знову потрапити під заборону.

Як писала Politeka, дамба може не витримати: в Одеській області терміново перекривають важливу дорогу.



Як повідомляла Politeka, водоспад утворився посеред житлового будинку в Одесі: в мережі показали наслідки потопу



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