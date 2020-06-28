На одеських пляжах врятували двох дівчат, які могли потонути

Про це Politeka стало відомо з повідомлення рятувально-водолазної служби міста.

Перший випадок стався на Ланжероні, біля дельфінарію «Немо». За інформацією рятувальників, 30-річна дівчина втекла майже за кілометр від берега, але назад повернутися самостійно не змогла. Їй На допомогу прийшли рятувальники, які витягнули її з води і на гідроциклі доставили на берег.





Друга НП трапилося на пляжі «Відрада». З моря рятувальники витягли 26-річну дівчину, яка була п'яна. Як заявили рятувальники, дівчина намагалася покінчити з собою. Її доставили на берег, де передали лікарям і поліцейським.



Нагадаємо, Одеса опинилася в списку міст-лідерів з порушення карантину.

За даними МВС, за останні дні найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві.

За словами правоохоронців і користувачів соцмереж, ніяких обмежень не дотримується ні в громадському транспорті, ні на одеських пляжах немає дотримання соціальної дистанції і масочного режиму. Така ж ситуація і в одеських нічних клубах.







Як повідомляє система моніторингу РНБО, за останню добу в Україні виявили 917 нових випадків захворювання китайським вірусом. 19 осіб померли і 233 — одужали.

За весь період епідемії в Україні 18 934 пацієнтів одужали, 1 120 осіб померли.

За добу (27 червня) в Одеській області зареєстрували 34 нових випадків захворювання. За добу 88 пацієнтів одужали і ніхто не помер.

З початку епідемії в Одеській області виявили 1 601 випадок захворювання на COVID-19.





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