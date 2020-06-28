Далеко не всі пляжі та водойми є безпечними. Приміром, на одеському курорті Фонтанка зняли брудну воду

Кадри оприлюднили в Телеграм-каналі "Думська".

На них видно, що вода значно забруднена. Телеграм-канал пише, що вода масляниста. Проте, можна припустити, що море цвіте.



Нагадаємо, 27 червня на одеських пляжах врятували двох дівчат, які могли потонути.





Перший випадок стався на Ланжероні, біля дельфінарію «Немо». За інформацією рятувальників, 30-річна дівчина втекла майже за кілометр від берега, але назад повернутися самостійно не змогла. Їй На допомогу прийшли рятувальники, які витягнули її з води і на гідроциклі доставили на берег.



Друга НП трапилася на пляжі «Відрада». З моря рятувальники витягли 26-річну дівчину, яка була п'яна. Як заявили рятувальники, дівчина намагалася покінчити з собою. Її доставили на берег, де передали лікарям і поліцейським.







Відзначимо також, що рятувальники Одеської області шукають дівчину, яка 27 червня пішла купатися в річці Дунай і не повернулася.

В 20:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Кілії дівчина 1998 року народження пішла купатися в р. Дунай і не повернулася. Співробітники ДСНС обстежили 5 км берегової лінії, проте зниклу не знайшли.



В 6:05 28 червня до місця події направили водолазів для проведення пошуків на воді.



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