У мережі обговорюють вражаючі фото з Одеси, зроблені з висоти пташиного польоту, а також з супутника

Фотографії у себе в Фейсбук опублікували громадські діячі Петро Обухів та Микола Вікнянський, передає Politeka.net. На знімках видно, що Чорне море в деяких місцях змінило свій колір.

Варто відзначити, що море позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.

За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.

У коментарях почали активно обговорювати аномалію. Жителі Одеси запевняють, що це звична ситуація – море цвіте через високу температуру. Інші вважають, що на морські води могли вплинути недавні потопи на Західній Україні.

«Цвітуть водорості, Вода дуже тепла», «Нафта та фекалії», «Звичайне цвітіння через спеку. Розподіл нерівномірний через течію, вітер, термоклін і морську магію. Непередбачувано», «Це швидше за все привіт з Західної України. Через Дунай і Дністер результати потопу потрапили в море», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що проблеми з морською водою фіксуються в Одесі щорічно.

Нагадаємо, що одеситів залишили без дерев після реконструкції в центрі міста: промовисті фото.

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