Сильна злива 30 червня промчалась по Одесі і частково затопила кілька центральних вулиць
Зокрема, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.
Про це повідомила Думська, а також опублікувала фото і відео нещадної стихії (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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Погіршення погодних умов раніше прогнозували синоптики. Почалося все з сильного вітру зі шквалами в селищі Котовського. Також потім центр Одеси накрили грози з градом.
В результаті негоди затопило вулиці: дороги і тротуари. На проїжджій частині утворилися цілі "річки", де "плавали" автомобілі. В деяких місцях вода піднялася аж до капота машин.
В даний час рух через затоплену Митну площу відкрито, незважаючи на те, що з люків б'ють фонтани. Легкові автомобілі та маршрутки проїздять, а от тролейбуси чекають повного сходу води.
На місці працюють комунальники і екскаватор, який виїхав з порту.
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