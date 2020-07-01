Сильна злива 30 червня промчалась по Одесі і частково затопила кілька центральних вулиць

Зокрема, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.

Про це повідомила Думська, а також опублікувала фото і відео нещадної стихії (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Погіршення погодних умов раніше прогнозували синоптики. Почалося все з сильного вітру зі шквалами в селищі Котовського. Також потім центр Одеси накрили грози з градом.

В результаті негоди затопило вулиці: дороги і тротуари. На проїжджій частині утворилися цілі "річки", де "плавали" автомобілі. В деяких місцях вода піднялася аж до капота машин.

В даний час рух через затоплену Митну площу відкрито, незважаючи на те, що з люків б'ють фонтани. Легкові автомобілі та маршрутки проїздять, а от тролейбуси чекають повного сходу води.

На місці працюють комунальники і екскаватор, який виїхав з порту.

Також раніше повідомлялося, що через недотримання карантину на пляжах Одеси під час цих вихідних, в Україні прогнозується спалах китайського вірусу

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначає, кадри з Одеси свідчать про те, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.



Як писала Politeka, одеситам показали, що відбувається з затонулим танкером: унікальні кадри, "несе небезпеку для..."



Також Politeka повідомляла, що з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси: як люди "дотримуються" карантину.