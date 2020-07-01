В Одесі запланували відключення води в деяких районах для профілактичних робіт

Жителів Одеси та Одеської області, керівників підприємств та організацій попередили, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт по переключенню знову прокладеного водоводу діаметром 1000 мм з 23:00 02 липня до 08:00 03 липня 2020 року буде припинена подача води.

Зокрема, водопостачання буде припинено в таких районах:

отключение воды,

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  • с. Свердлово,
  • с. Світле,
  • с. Візирка,
  • порт «Південний»,
  • с. Сичавка,
  • ТРЦ «Рів'єра»,
  • ТДВ «Інтерхім»,
  • Куліндорівський промвузол,
  • ТОВ «Дельта-Вильмар».

    Також раніше повідомлялося, що сильна злива промчалась по Одесі і частково затопила кілька центральних вулиць.Зокрема, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.

    В результаті негоди затопило вулиці: дороги і тротуари. На проїжджій частині утворилися цілі "річки", де "плавали" автомобілі. В деяких місцях вода піднялася аж до капота машин.

    Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

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    Також Politeka повідомляла, що з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси: як люди "дотримуються" карантину.

     