В Одесі запланували відключення води в деяких районах для профілактичних робіт

Жителів Одеси та Одеської області, керівників підприємств та організацій попередили, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт по переключенню знову прокладеного водоводу діаметром 1000 мм з 23:00 02 липня до 08:00 03 липня 2020 року буде припинена подача води.

Зокрема, водопостачання буде припинено в таких районах:

ж/м Котовського,

ж/м Лузанівка,

21-й км Старокиївського шосе.

сел. Шевченка,

с. Крижанівка,

с. Лєски,

с. Фонтанка,

с. Олександрівка

с. Нова Дофиновка,

смт.Чорноморське-1,2,

с. Корсунці,

с. Іллічівка,

с. Вапнярка,

с. Красносілка,

с. Свердлово,

с. Світле,

с. Візирка,

порт «Південний»,

с. Сичавка,

ТРЦ «Рів'єра»,

ТДВ «Інтерхім»,

Куліндорівський промвузол,

ТОВ «Дельта-Вильмар».

Також раніше повідомлялося, що сильна злива промчалась по Одесі і частково затопила кілька центральних вулиць.Зокрема, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.

В результаті негоди затопило вулиці: дороги і тротуари. На проїжджій частині утворилися цілі "річки", де "плавали" автомобілі. В деяких місцях вода піднялася аж до капота машин.

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