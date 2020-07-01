В Одесі запланували відключення води в деяких районах для профілактичних робіт
Жителів Одеси та Одеської області, керівників підприємств та організацій попередили, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт по переключенню знову прокладеного водоводу діаметром 1000 мм з 23:00 02 липня до 08:00 03 липня 2020 року буде припинена подача води.
Зокрема, водопостачання буде припинено в таких районах:
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- ж/м Котовського,
- ж/м Лузанівка,
- 21-й км Старокиївського шосе.
- сел. Шевченка,
- с. Крижанівка,
- с. Лєски,
- с. Фонтанка,
- с. Олександрівка
- с. Нова Дофиновка,
- смт.Чорноморське-1,2,
- с. Корсунці,
- с. Іллічівка,
- с. Вапнярка,
- с. Красносілка,
- с. Свердлово,
- с. Світле,
- с. Візирка,
- порт «Південний»,
- с. Сичавка,
- ТРЦ «Рів'єра»,
- ТДВ «Інтерхім»,
- Куліндорівський промвузол,
- ТОВ «Дельта-Вильмар».
Також раніше повідомлялося, що сильна злива промчалась по Одесі і частково затопила кілька центральних вулиць.Зокрема, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.
В результаті негоди затопило вулиці: дороги і тротуари. На проїжджій частині утворилися цілі "річки", де "плавали" автомобілі. В деяких місцях вода піднялася аж до капота машин.
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