У Біляївському районі Одеської області в річці Дністер очікується підйом рівня води

Як передає Politeka.net, про це повідомили прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"2-3 липня, очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на р.Дністер біля с.Маяки в межах 160-170 см над нулем поста, в наслідок цього можливе затоплення траси Одеса-Рені, городів та сільськогосподарських угідь в с.Яськи, м.Біляївка (Одеська область)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на низьких ділянках автодороги Одеса-Рени підійшла до полотна дороги.

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