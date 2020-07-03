В Одесі підприємці вийшли на мітинг проти можливого посилення карантину в області

Як повідомляє Politeka.net відомо, що кілька десятків авто сигналили біля обладміністрації, щоб висловити свій протест, передає телеграм-канал Pavlovskynews.

Активісти вважають, що влада діє на догоду великому бізнесу і карантинними обмеженнями намагаються знищити малий.

Власники малого бізнесу стверджують, що другу хвилю обмежень бізнес вже не переживе.

Раніше ми писали, що жителі села Софіївка, що в Білгород-Дністровському районі, знайшли підозрілий предмет, який схожий на вибухонебезпечний.

Вони звернулися в службу порятунку.

Фахівці визначили, що це граната РГД-33 часів Другої світової війни.

Також за межами села Расселенец Біляївського району місцевий житель знайшов мінометну міну калібру 82 мм.

Вибухонебезпечні предмети вилучили і знищили.

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