В Одесі підприємці вийшли на мітинг проти можливого посилення карантину в області
Як повідомляє Politeka.net відомо, що кілька десятків авто сигналили біля обладміністрації, щоб висловити свій протест, передає телеграм-канал Pavlovskynews.
Активісти вважають, що влада діє на догоду великому бізнесу і карантинними обмеженнями намагаються знищити малий.
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Власники малого бізнесу стверджують, що другу хвилю обмежень бізнес вже не переживе.
Раніше ми писали, що жителі села Софіївка, що в Білгород-Дністровському районі, знайшли підозрілий предмет, який схожий на вибухонебезпечний.
Вони звернулися в службу порятунку.
Фахівці визначили, що це граната РГД-33 часів Другої світової війни.
Також за межами села Расселенец Біляївського району місцевий житель знайшов мінометну міну калібру 82 мм.
Вибухонебезпечні предмети вилучили і знищили.
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