В самий розпал курортного сезону пляжі Одеси продовжують зустрічати відпочиваючих брудом і сміттям

Особливо сумно виглядає безкоштовна нечисленна ділянка на популярному пляжі «Аркадія».

Фотографії неподобства розмістив у себе на сторінці в Фейсбук одеський блогер Олег Коваленко, передає Politeka.net.

Одесит зазначив, що на безкоштовних ділянках «елітного» пляжу лежать гори сміття і порожніх пляшок з-під дешевого пива, а роздягальні буквально розгромлені вандалами.

Частково, така ситуація обумовлена тим, що на даних ділянках відсутні контейнери для збору сміття (найближчі сміттєзвалища розташовані на вело-пішохідній доріжці, вище пляжу), проте зазначимо, що свідомістю і любов'ю до міста тут теж не пахне. Пахне разлагающимися відходами.

Також звернемо увагу, що аналогічну ситуацію спостерігають курортники на всіх пляжах Одеси.

До цього ми писали, що пляжі Аркадія, Золотий Берег, Чайка, Дельфін і Курортний потрапили в список пляжів, де заборонено купатися.

Фахівці припускають, що швидше за все, забруднення сталося через недавньої зливи і регулярних викидів каналізаційних стоків прибережних підприємств.

"Показники говорять про свіже фекальне забруднення прибережної смуги та морської води. І в такій воді можуть бути збудники кишкових захворювань. Недотримання правил особистої гігієни або випадкове вживання цієї води може призвести до кишкової хвороби.

Спектр захворювань дуже широкий", - розповіла начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в Одеській області Лідія Степанова.

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